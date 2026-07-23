Företagssköterska sökes till privat företagshälsa i Södertälje
Dedicare AB (publ) / Sjuksköterskejobb / Södertälje Visa alla sjuksköterskejobb i Södertälje
2026-07-23
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Dedicare är ett av Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Dedicare bemannar och rekryterar läkare, sjuksköterskor och socionomer till kunder i både privat och offentlig verksamhet. Koncernen är noterat på Nasdaq Stockholm sedan maj 2011. Dedicare är medlem i Almega Kompetensföretagen och har därmed kollektivavtal för alla anställda. Dedicare är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015 vilket innebär att våra processer är kvalitetssäkrade och att vi tar hänsyn till miljöaspekter när vi driver vår verksamhet.
Om uppdraget
Dedicare söker dig som är sjuksköterska för ett 16 veckors jobb på privat företagshälsa i Södertälje med start v.33. Arbetstiderna är måndag - fredag kl 8-17, 3 dag/v. Dedicare erbjuder hög ersättning för detta uppdrag reseersättning, kollektivavtal, friskvårdsbidrag och tjänstepension enligt ITP-planen. Du kommer att ha nära kontakt med din Konsultchef som erbjuder dig ett tryggt och nära samarbete före, under och efter uppdraget. Du kan själv välja om du vill vara anställd eller arbeta som underkonsult.
Telefonrådgivning
Sedvanligt mottagningsarbete.
Kunna använda journalsystemet Take Care.
Flexibel
Van snabba temposkiftningarPubliceringsdatum2026-07-23Kvalifikationer
• Sjuksköterskeexamen med minst 2 års yrkeserfarenhet.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Så ansöker du
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök här". Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten var vänlig och kontakta kontaktpersonen för denna annons. På vår hemsida (https://www.dedicare.se/yrkesroll/sjukskoterska/)
presenterar vi alla våra lediga uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, vi tar tacksamt emot din ansökan snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Dedicare AB (publ)
(org.nr 556516-1501), https://www.dedicare.se/
113 43 SÖDERTÄLJE Kontakt
Konsultchef
Tim Freden tim.freden@dedicare.se +460765036682 Jobbnummer
10009993