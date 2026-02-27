Företagssköterska/ Rehabkoordinator till HMC Företagshälsa
Hälsomedicinskt center i Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Burlöv Visa alla sjuksköterskejobb i Burlöv
2026-02-27
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hälsomedicinskt center i Sverige AB i Burlöv
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige
Vi fortsätter att växa och söker en mobil företagssköterska till våra enheter i främst Arlöv/Malmö/Lund och ute på kundföretag.
Vill du vara med i vårt engagerade team och tillsammans med oss och våra kunder utveckla både hälsa och arbetsmiljö hos våra kundföretag?
Vi söker dig som är utbildad företagssköterska eller har erfarenhet som företagssköterska. Det är en kombinerad tjänst som både företagssköterska och rehabkoordinator. Vi ser gärna att du är engagerad och genuint intresserad av att hjälpa både kunder och kundanställda med livsstilsförändringar och arbetsmiljöförbättringar samt rehablitering. Vi tror att du är van att hålla flera bollar i luften samtidigt och att du gillar att arbeta strukturerat. Du har kunskap och erfarenhet (eller stort intresse för att lära mer) av arbetsmedicin, rehabilitering och hälsofrämjande arbete. Hos oss får du en varierad och självständig roll där du har stort eget ansvar, samtidigt som du är en del av ett kompetent och stöttande team. Vi värdesätter initiativförmåga och ger dig möjlighet att påverka och utveckla både ditt arbete och våra tjänster.
Som företagssköterska ansvarar du för att... * Genomföra hälsoundersökningar och medicinska kontroller enligt gällande lagstiftning. * Arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom rådgivning inom livsstil, arbetsmiljö och arbetsrelaterad hälsa. * Stötta chefer och HR i arbetsmiljöfrågor samt bidra med medicinsk kompetens i arbetsmiljöarbetet. * Sammanställa och analysera resultat på individ- och gruppnivå samt presentera förbättringsförslag till kundföretag. * Samarbeta i tvärprofessionella team för att skapa hållbara lösningar för våra kundföretag.
Som företagssköterska hos oss arbetar du både individnära och strategiskt, där ditt arbete bidrar till långsiktigt hållbara arbetsplatser.
Som rehabkoordinator ansvarar du för att... * Samordna rehabiliteringsinsatser och skapa strukturerade planer för återgång i arbete. Ansvarar för administrationen och ta fram underlag till kundföretagen. * Fungera som kontaktpunkt mellan oss, medarbetare och kundföretag. * Stötta chefer i rehabiliteringsprocesser och ge rådgivning kring arbetsförmåga och anpassningar.
Din insats som rehabkoordinator är central för att hjälpa våra kundföretag att skapa hållbara rehabiliteringsprocesser, minska sjukfrånvaro och säkerställa att medarbetare får rätt stöd för att komma tillbaka i arbete.Publiceringsdatum2026-02-27Erfarenhet och utbildning
Legitimerad sjuksköterska Det är meriterande om du är specialistutbildad sjuksköterska inom företagshälsovård eller har erfarenhet av tidigare arbete inom företagshälsovård och/eller rehabilitering. God förmåga att administrera/koordinera och kommunicera med olika aktörer. Du har god datorvana, har flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska. Vi använder oss tex av J4, Takenote, Sefos och Plustoo. Tjänsten innebär resor, vilket innebär att du behöver ha körkort och tillgång till bil.
Vad vi erbjuder: - I denna roll finns goda möjligheter att påverka innehållet och utvecklas inom företagshälsa. - Att bli en del i vårt engagerade team som tillsammans arbetar både för kundernas och organisationens bästa. - Arbete på en enhet med lång tradition, hög kompetens och nöjda kunder. - En arbetsplats där vi levererar hög service till våra kunder och har möjlighet att anpassa våra tjänster efter kundens behov. - Trevliga kollegor inom företagshälsovården och primärvården som finns i samma koncern. - Att arbeta i en av Sveriges viktigaste framtidsbranscher.
Vid denna rekrytering lägger vi i urvalet stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande.
Tjänstens omfattning: 75-100% tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Ort: Mobil tjänst med uppdrag främst på våra enheter i Arlöv/Malmö/Lund men även andra enheter i exempelvis Staffanstorp/Landskrona eller på kundföretag förekommer.
Förmåner: Tjänstepension, friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, vaccinationer, cykelförmån, erbjudande om träningskort på flera etablerade träningsanläggningar samt rabatt hos Specsavers
HMC-koncernen:
Vi har arbetat med företagshälsovård sedan 1960-70-talet och är idag en väletablerad aktör med mottagningar i Landskrona, Löddeköpinge, Arlöv, Staffanstorp, Malmö, Lund och Göteborg.
Vi erbjuder komplett företagshälsovård med djup kompetens inom yrkesmedicin och arbetsmiljö, i kombination med ett tydligt fokus på livsstilsmedicin och förebyggande arbete. Vi har ca 700 företag med över 12 000 anställda är anslutna till oss.
Vi arbetar efter våra värdeord: Respekt- Tilltro- Engagemang- Empati- Alltid det lilla extra
HMC Företagshälsa ingår i koncernen Medtanken Group AB som även driver primärvård och specialistvård i Skåne och Västra Götaland.
Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om våra mottagningar, vad vi står och går för;www.hmcforetagshalsa.se
Låter det intressant så tveka inte att höra av dig och skicka in en ansökan. Du kan kontakta enhetschef Ulrika N Persson på 040-536663 eller ulrika.persson@hmcforetagshalsa.se
vid frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7297754-1865002". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hälsomedicinskt center i Sverige AB
(org.nr 556769-0382), https://halsomedicinsktcenter.teamtailor.com
Företagsvägen 30 (visa karta
)
232 37 ARLÖV Arbetsplats
Hälsomedicinskt Center Kontakt
Ulrika N Persson ulrika.persson@hmcforetagshalsa.se 040-536663 Jobbnummer
9769175