Företagssköterska och/eller distriktssköterska till Försvarshälsan
Försvarsmakten / Sjuksköterskejobb / Enköping Visa alla sjuksköterskejobb i Enköping
2025-12-11
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50 000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt stödja samhället vid större risker. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna om demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.
I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv.
Ledningsregementet (LedR) är ett växande regemente. LedR utbildar ungefär 10% av Sveriges inkallade rekryter. Inom LedR finns även Ledningsstridsskolan (LedSS) som utbildar blivande officerare och specialistofficerare.
Försvarshälsan Enköping
Försvarshälsan är Försvarsmaktens interna företagshälsovård och finns på samtliga garnisonsorter i landet. Försvarshälsan ansvarar för hälso- och sjukvård för värnpliktiga och kadetter samt tillhandahåller företagshälsovård för anställd personal inom Försvarsmakten. Försvarshälsans team i Enköping består av chef, distriktssköterskor, företagssköterskor, fysioterapeuter/ergonom, medicinska sekreterare, arbetsmiljöingenjör, företagsläkare, psykologer och hälsopedagog.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Välkommen till oss på Försvarshälsan och till en omväxlande och spännande miljö. I denna roll kommer arbetsuppgifterna variera främst mellan företagshälsovård och mottagningsarbete, men även hälso- och sjukvård motsvarande primärvårdsnivå till värnpliktiga och kadetter när behov uppstår i verksamheten. Hälso- och sjukvård till värnpliktiga och kadetter utförs både inom Försvarshälsans lokaler och i fält. I rollen ingår även att vid behov delta i övningar med sjukvårdsberedskap.
Som företagssköterska hos Försvarshälsan Enköping är man till stor del teamets "spindel i nätet" med en samordnande roll i våra patientärenden. Vi arbetar gärna tillsammans i teamet och nyttjar våra olika professioner såväl på individ- som grupp och organisationsnivå. Promotivt- och preventivt arbete ligger oss varmt om hjärtat likväl som rehabiliterande arbete.
KRAV
Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska
• Vidareutbildning inom Företagshälsovård och/eller distriktssköterska (öppen hälso- och sjukvård)
• Flerårig klinisk erfarenhet inom specialiteten
• Du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
• B-körkort
Personliga egenskaper
För att trivas och passa på aktuell befattning behöver du trivas med att arbeta i en organisation med omväxlande och självständiga arbetsuppgifter. Detta samtidigt som du är en person som ser fördelar med och verkar för ett gott samarbete med Försvarshälsans övriga personal samt ser värdet av teamarbete och verksamhetsutveckling.
Som person är du flexibel och prestigelös liksom strukturerad och ordningsam.
Med ditt utåtriktade och engagerade sätt bidrar du till god stämning i arbetsgruppen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av företagshälsovård
• Erfarenhet av primärvårdsarbete
• Erfarenhet av teamarbete
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Publiceringsdatum2025-12-11
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Kvälls- och helgtjänst kan förekomma i samband med t ex sjukvårdsberedskap vid militära övningar.
Arbetsort: Enköping. Tjänstgöring på annan ort kan förekomma.
Tillträdesdatum: Tillträde enligt överenskommelse.
Information om rekryteringsprocessen
Maria Berggren
Catharina Holmberg
Josefin Källgården
Samtliga kontaktas via Ledningsregementets växel: 010 825 70 00
Fackliga företrädare
SACO Carl-Johan Pettersson
OFR/S Clarence Arnstedt
OFR/O Mikael Eriksson
SEKO Ulrika Lundh
Samtliga kontaktas via Ledningsregementets växel: 010 825 70 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-07. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
På grund av kommande jul- och nyårshelger kommer urval för intervju påbörjas efter trettonhelgen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
