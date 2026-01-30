Företagssjuksköterska till Arbets- och miljömedicin
2026-01-30
Vill du arbeta i en dynamisk och professionell organisation som erbjuder ha ett utvecklande och stimulerande arbete med eget ansvar i ett team som är öppna för nya idéer och kunskaper? Då är du välkommen att söka till oss på Arbets- och miljömedicin. Arbets- och miljömedicin (AMM) är en högspecialiserad och forskningsbaserad verksamhet med ett övergripande uppdrag att förebygga och minska arbets- och miljörelaterad ohälsa bland invånarna i Region Sörmland, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län. Arbetet på AMM är omväxlande då vi förutom mottagningsarbetet också arbetar med konsultation, rådgivning, riskbedömningar, forskning, utbildning och kunskapsspridande insatser. Vi arbetar utåtriktat och vänder oss till hälso- och sjukvård, företagshälsovård, kommuner, myndigheter, organisationer, universitet och högskolor, näringsliv samt allmänheten.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Företagssjuksköterska till Arbets- och miljömedicin
Som företagssjuksköterska på kliniken kommer du huvudsakligen att medverka i klinikens teamarbete gällande patientutredningar, men även delta i våra informations- och utbildningsverksamhet, vara ett expertstöd mot andra professioner och allmänhet, samt delta aktivt i klinikens interna utvecklings- och forskningsarbete.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning/specialistutbildning till företagssjuksköterska. Vi ser gärna att du arbetat minst 5 år i yrket. Erfarenhet från företagshälsovård är meriterande liksom forskning inom arbetsmiljöområdet.
Vi söker dig som tar ansvar för dina uppgifter på ett strukturerat sätt. Du är intresserad av att lära dig nya områden, har god samarbetsförmåga, är noggrann och kvalitetsmedveten. Vi värdesätter egenskaper som positiv attityd, kreativitet, flexibilitet och engagemang. Du har även god kommunikationsförmåga med goda kunskaper i svenska och engelska språket.
Arbets- och miljömedicin
