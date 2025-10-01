Företagssäljare till växande bolag
Account Manager till Telebyrån - Kalmar
Vill du utvecklas inom försäljning och arbeta i en dynamisk bransch?
Telebyrån söker en engagerad och resultatorienterad Account Manager som vill vara en del av vårt framgångsrika team. Hos oss får du chansen att arbeta i en expanderande organisation som sätter både kunder och medarbetare i fokus. Vi erbjuder en modern arbetsmiljö, konkurrenskraftig ersättning och en av branschens mest attraktiva produktportföljer inom telekom och digitalisering.
Om Telebyrån
Telebyrån är en av Sveriges ledande leverantörer av telekomtjänster och en snabbt växande aktör på marknaden. Vi hjälper företag att navigera i en digital värld genom skräddarsydda lösningar för kommunikation, IT och digitalisering. Vår ambition är att alltid ligga i framkant och ge våra kunder det bästa inom modern teknik.
Din roll som Account Manager
Som Account Manager hos Telebyrån är du en central del av vår säljorganisation. Du ansvarar för hela säljprocessen, från första kontakt till att bygga långsiktiga och värdeskapande relationer med kunder. Din uppgift är att identifiera kundens behov och erbjuda skräddarsydda lösningar som hjälper dem att optimera sin affärsverksamhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Prospektera och identifiera nya affärsmöjligheter.
Driva försäljningsprocessen från första kontakt till avslut och långsiktig kundrelation.
Rådgöra kunder och erbjuda skräddarsydda lösningar inom telekom och digitalisering.
Bygga starka och långsiktiga kundrelationer.
Arbeta mot tydliga mål och bidra till teamets framgång.
Vad vi erbjuder
Konkurrenskraftig lönemodell
Utbildning och utveckling genom interna och externa utbildningsprogram.
En spännande och dynamisk arbetsmiljö i en snabbväxande bransch.
Karriärmöjligheter inom en organisation som uppmuntrar intern utveckling.
Ett starkt och stödjande team där vi firar framgångar tillsammans.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av B2B-försäljning, antingen som Account Manager, fältsäljare eller telemarketing.
Är en förtroendeingivande och relationsskapande person med stark kommunikativ förmåga.
Har ett intresse för telekom och digitalisering och vill utvecklas inom området.
Är resultatinriktad och motiveras av tydliga mål och försäljningsframgångar.
Är strukturerad och organiserad, med en förmåga att hantera flera processer samtidigt.
Värdesätter lagarbete och bidrar med positiv energi till teamet.
Gymnasieexamen eller motsvarande, eftergymnasial utbildning är meriterande.
Erfarenhet av B2B-försäljning.
God förståelse för affärsprocesser och kundbehov.
Förmåga att arbeta självständigt och driva din egen försäljning.
Varför Telebyrån?
Hos Telebyrån blir du en del av ett expansivt och innovativt företag där du får verkliga möjligheter att påverka din karriär. Vi tror på långsiktiga relationer, både med våra kunder och våra medarbetare, och vi investerar i din utveckling. Om du brinner för försäljning och vill vara en del av en snabbt växande organisation där din insats verkligen gör skillnad, så är detta rätt roll för dig!
Plats: Kalmar
Omfattning: Heltid Så ansöker du
