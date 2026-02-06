Företagssäljare Till Tell Sverige Ab Sökes!
Inledning:
Vi söker en erfaren Företagssäljare till Tell 's team i Umeå. Tell Sverige AB erbjuder företagskunder smarta helhetslösningar inom molnväxlar, telefoni, IT-drift samt fordons-IT.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Tell Sverige 's räkning en Företagssäljare. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Tell Sverige.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Tell 's önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till fanny.skott@pn.se
Du erbjuds
Som Företagssäljare hos Tell får du en rolig, utmanande, spännande säljroll med stor möjlighet till utveckling där målet är att du ska ta både dig själv och avdelningen till nästa nivå. Du får en anställning hos en av de ledande, lokala aktörerna i branschen där du får arbeta med de senaste produkterna och bli en del av en företagskultur som präglas av snabba puckar, stort engagemang, öppenhet och mycket driv.
Tell erbjuder individuell lön och bonus.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
I rollen som Företagssäljare är du företagets ansikte utåt. Du besöker både nya och befintliga kunder till Tell och styr i stor utsträckning själv över din arbetstid. Att planera din vecka, ringa och boka upp möten, genomföra och följa upp är naturligt för dig. För att lyckas hos Tell behöver du vara strukturerad, proaktiv och ligga steget före för att ha en strategi och plan för att hjälpa kunden att utvecklas och agera problemlösare.
Tell 's mål är att alltid ge den bästa helhetsupplevelsen och där kommer du att vara en viktig pusselbit. Om du lyckas väl på avdelningen och framöver önskar ta större ansvar, finns goda möjligheter för det.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Vi söker dig som:
Vi tror att du har ett genuint intresse av att ta hand om kunder och skapa goda och långsiktiga relationer samt ge ett gott och professionellt bemötande. Vidare söker vi dig som är ambitiös, driven, snabb i tanke och handling med ett brinnande intresse för affärer.
Du har helst erfarenhet som B2B-säljare, Account manager eller KAM. Erfarenhet från uppsökande försäljning är meriterande, likväl som produktkunskap inom växellösningar, IT och abonnemang. Du har en utpräglad vilja och förmåga att ta ansvar för din egna prestation och triggas av att arbeta mot satta mål.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Umeå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Fanny Skott
