Företagssäljare till Telenor
2025-11-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Norrköping
, Sotenäs
Företagssäljare till Telenor!
Du har gjort jobbet. Känt pulsen. Hört klicket när ett avtal går i lås. Men du vill mer. Nu är det dags att spela i en ny liga.
På Home Call får du chansen att representera Telenor, ett av Nordens största varumärken - och hjälpa svenska företag att hitta rätt lösningar för mobiltelefoni och data. Det här är inte vanlig sälj. Det här är business på riktigt.
Det här väntar dig
En arbetsvecka på 37 timmar med fullt fokus och fullt ös Trygg garantilön och några av Sveriges högsta provisioner inom sälj. En kultur där tävlingar, priser och resor är vardag. Utbildning och daglig coaching av några av landets vassaste B2B-säljare. Snabba karriärmöjligheter till ledande roller inom teamet.
Din roll
Du analyserar företags behov Du föreslår rätt lösning Du driver affären hela vägen till signering Allt sker från vårt kontor mitt på Drottninggatan i Stockholm, där du omges av ambitiösa kollegor som precis som du vill vinna
Vi tror att du
Har minst ett års erfarenhet av försäljning Vill utvecklas, påverka din lön och bygga en framtid inom B2B Talar och skriver svenska flytande Är professionell, nyfiken och gillar att jobba mot tydliga mål
Varför HomeCall? Vi har skapat en kultur där prestation firas, där teamet är familjen och där den som vill framåt får chansen. Här bygger vi karriärer, sluter starka avtal och växer tillsammans.
Start: Omgående Plats: Drottninggatan i Stockholm Tider: Kontorstid måndag till fredag
Skicka in din ansökan redan idag. Vi intervjuar löpande. Nästa steg i din säljkarriär börjar här.
#Main Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556876-8450), https://www.homecall.se/ Arbetsplats
Home Call Kontakt
Yasmine yasmine@homecall.se Jobbnummer
9589657