Företagssäljare till Teknofix & Securitas Direct i Dalarna

OM TJÄNSTEN
Vi söker just nu en driven säljare som kommer att arbeta med försäljning av larmsystem och kameralösningar till företagskunder.
Vi erbjuder larm och larmlösningar för många olika situationer, exempelvis inbrottslarm, larm för personskydd, överfallslarm, brandvarningssystem, driftlarm och objektskydd. Vi erbjuder också kompletta lösningar inom kameraövervakning och passagekontroll.
Vårt utbud av produkter och tjänster till företag kan du läsa mer om på www.securitasdirect.se
. Vill du göra karriär inom försäljning är detta en fantastisk möjlighet. Vi är störst inom vår bransch och står för hög kvalité och har det starkaste varumärket på marknaden.
OM OSS
Du kommer att arbeta hos oss på Teknofix AB som är en partnerfirma till Securitas Direct.
Vi vänder oss i huvudsak till företagskunder, men även privatpersoner som har höga krav på säkerhetslösningar. Grunden för våra säkerhetssystem är högteknisk kvalitet med snabb och säker uppkoppling. Med norra europas största larmcentral som är bemannad dygnet runt är vi en stor organisation med en stark lokal närvaro för en snabb och träffsäker åtgärd.
ARBETSUPPGIFTER
Som säljare hos oss kommer du vara ansiktet utåt, du kommer huvudsakligen bearbeta dom företag som ännu inte är våra kunder. Du kommer även att vårda samt utveckla relationerna med våra befintliga kunder.
Arbetet är drivet av både ett starkt teamwork men där du även kommer arbeta självständigt. Du kommer att planera dina dagar tillsammans med din ledare vilket gör att du har stort inflytande över din egen tid.
Du kommer huvudsakligen bearbeta företagsmarknaden i Dalarna och du kommer att ingå i ett starkt team som har nära till skratt och trivs med varandra. Teamet har den lokala förankringen, erfarenhet och kompetensen vilket blir en värdefull stöttning i ditt arbete.
VI SÖKER DIG SOM
NYFIKEN - Hitta våra nya kunder
DRIVEN - Tar ansvar för din egen insats
Positiv - Ser möjligheter
Relationskapande - Lätt att knyta nya kontakter
Flexibel - Förstå att alla våra kunder har olika behov
Gillar förändringar - Ingen dag är den andra lik
Seriositet - Vi jobbar med säkerhet och skyddar det som betyder mest
Det är meriterande om du har dokumenterad säljerfarenhet men det viktigaste för oss är att du är rätt person.
B-körkort är ett och krav och givet att vi jobbar med säkerhet är det en självklarhet att du har ett rent belastningsregister. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Placeringsort: Dalarna med kontoret i Borlänge
Arbetstid: Dagtid
Stämmer detta in på dig är du hjärtligt välkommen in med ditt CV och personligt brev (gärna en video på 1 min). Ersättning
