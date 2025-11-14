Företagssäljare till Securitas Direct i Hudiksvall
2025-11-14
OM TJÄNSTEN
Nordlings El & Larm som är partner med Securitas Direct söker en driven säljare som kommer att arbeta med försäljning av larmsystem och kameralösningar till företagskunder.
Vill du göra karriär inom försäljning är detta en fantastisk möjlighet.
Vi är ledande inom vår bransch och står för hög kvalité och har det starkaste varumärket på marknaden.
Vårt utbud av produkter och tjänster till företag kan du läsa mer om på www.securitasdirect.se
OM OSS
Vi vänder oss i huvudsak till företagskunder som har höga krav på säkerhetslösningar. Grunden för våra säkerhetssystem är högteknisk kvalitet med snabb och säker uppkoppling. Med norra Europas största larmcentral som är bemannad dygnet runt är vi en stor organisation med en stark lokal närvaro för en snabb och träffsäker åtgärd.
ARBETSUPPGIFTER
Som säljare hos oss är du ansiktet utåt och kommer att bearbeta företag som ännu inte är våra kunder. I dina arbetsuppgifter ingår även att vårda och utveckla relationerna med våra befintliga kunder.
Arbetet är både självständigt och drivet av ett starkt teamwork med andra säljare och tekniker. Dina dagar planeras tillsammans med din närmsta chef vilket gör att du har stort inflytande över din egen tid.
Du kommer att ingå i ett team, som har nära till skratt och trivs med varandra. I teamet finns också den lokala förankringen, erfarenhet och kompetensen vilket blir en värdefull stöttning i ditt arbete.
Distriktet gäller främst Hälsingland med lokalkontor i Sundsvall.
VI SÖKER DIG SOM
Vi söker dig som har ett stort eget driv, som tar ansvar för sin och teamets insats. Du ser möjligheter, har lätt för att knyta nya kontakter och förstår att alla våra kunder har olika behov.
Vi jobbar med säkerhet och skyddar det som betyder mest, varför det är självklart att du är seriös i din framtoning, värdesätter kvalitet i arbetet och har ett rent belastningsregister.
Det är meriterande om du har arbetat med uppsökande försäljning inom B2B, men det viktigaste för oss är att du är rätt person.
B-körkort är ett och krav.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
