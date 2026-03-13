Företagssäljare till säkerhetsgruppen i Södertälje AB
2026-03-13
Säkerhetsgruppen i Södertälje är en auktoriserad partner till Securitas Direct, en del av Verisure-koncernen - Europas ledande aktör inom larm- och säkerhetslösningar. Vi erbjuder avancerade säkerhetssystem till företag i hela regionen och levererar trygghet, kvalitet och service i absolut världsklass.
Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en möjlighet att bygga en långsiktig karriär inom en av Europas största säkerhetskoncerner, där du varje dag bidrar till ett tryggare samhälle och hjälper företag att skydda det som betyder mest.
Vi erbjuder
• Fastlön + attraktiv provisionsmodell
• Karriärmöjligheter
• Flexibla arbetstider
• Självständigt arbete med stor frihet under ansvar
• Stöd av ett starkt varumärke och en organisation som satsar på sina medarbetare
Rollen som företagssäljare
I rollen kommer du att:
• Aktivt boka och genomföra kundmöten
• Identifiera kundens behov och presentera rätt säkerhetslösning
• Skapa och utveckla långsiktiga affärsrelationer
• Driva hela säljprocessen från första kontakt till avslut
• Bidra till att företagare känner sig trygga genom marknadsledande säkerhetslösningar
Rollen passar dig som är måldriven, affärsmässig och trivs i en självständig roll där du äger ditt resultat.
Vi söker dig som är
• Driven, självgående och motiverad
• Trygg i kunddialoger och gillar att göra affärer
• Professionell, förtroendeingivande och kvalitetsmedveten
• Intresserad av att skapa långsiktigt kundvärde
• Erfaren av försäljning (meriterande men inget krav)
• B-körkort
• Utdrag ur belastningsregistret utan anmärkningar
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Företagskultur
Vi skapar trygghet och säkerhet i samhället genom ett arbetssätt som bygger på vårt starka DNA: att tänka nytt, ta ansvar och alltid agera med omtanke. Varje dag bidrar vi till att skydda familjer och småföretag - ett uppdrag som gör verklig skillnad för människor.
Våra fem värderingar genomsyrar allt vi gör:
• Passionate - vi brinner för våra uppgifter
• Committed - vi gör skillnad
• Always innovating - vi förbättras varje dag
• Winning as a team - vi lyckas tillsammans
• With trust & responsibility - vi tar ansvar och skapar förtroendeOm företaget
Verisure är Sveriges ledande leverantör av professionellt övervakade säkerhetstjänster. Med modern teknik, engagerade team och dygnet runt-beredskap skyddar vi familjer, hem och småföretag - och bidrar därmed till ett tryggare samhälle.
Sedan 1988 har vi vuxit till 18 länder och över 6 miljoner kunder. Med mer än 35 års erfarenhet fortsätter vi att leda utvecklingen och göra världen tryggare, genom att varje dag stå redo att skydda det som betyder mest.
Ansök redan idag!
