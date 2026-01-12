Företagssäljare till Örebro Larmteknik och Securitas Direct
2026-01-12
OM TJÄNSTEN:
Vi söker en driven självgående medarbetare, som kommer att arbeta med försäljning till företagskunder. Vi erbjuder marknaden tekniska säkerhetslösningar såsom inbrottslarm, passersystem samt kamerabevakning. Inom vår bransch har vi förmodligen det starkaste varumärket på marknaden att erbjuda kunden.
Vi erbjuder kundanpassade säkerhetslösningar för många olika situationer. Både kunder med egenambition att säkra upp sin verksamhet, men även kunder där myndigheter eller försäkringsbolag är kravställare.
Vi erbjuder också kompletta lösningar inom brandlarm/brandvarning samt passagekontroll.
Är du sugen på en karriär inom försäljning är detta en fantastisk möjlighet.
OM OSS:
Du kommer att arbeta hos oss på ÖREBRO LARMTEKNIK AB som är auktoriserad återförsäljare/partner till Securitas Direct. Vi vänder oss i huvudsak till företagskunder, men även privatpersoner som har höga krav på säkerhetslösningar. Grunden för våra säkerhetssystem är högteknisk kvalitet med snabb och säker uppkoppling. Med norra Europas största larmcentral som är bemannad dygnet runt, är vi en stor organisation med en stark lokal närvaro för en snabb och träffsäker åtgärd.
ARBETSUPPGIFTER:
Som säljare hos oss kommer du vara ute på fältet och representera Securitas Direct och ÖREBRO LARMTEKNIK, du kommer huvudsakligen bearbeta dom företag som ännu inte är våra kunder. Du kommer även att vårda samt utveckla relationerna med våra befintliga kunder. Arbetet utförs genom ett starkt teamwork men där du även kommer arbeta mycket självständigt. Du kommer att planera dina dagar tillsammans med din arbetsledare vilket gör att du har stort inflytande över din egen tid.
Det du gör med din tid, kommer att bli ditt resultat.
Du kommer huvudsakligen bearbeta företagsmarknaden inom Örebro Län och dess närmaste omgivningar.
VI ÄR INTRESSERADE AV DIG SOM:
• Är nyfiken på en kul och spännande utmaning, gärna jobbar självständigt och brinner för att skapa relationer. Samtidigt får du ett härligt, duktigt gäng som backup i alla situationer.
• Det är såklart en fördel om du har erfarenhet av försäljning, men det viktigaste för oss är att du är rätt person.
• Har B-körkort och ett rent belastningsregister.
Stämmer detta in på dig, så tveka inte! Skicka ditt CV och personligt brev till oss!
Placeringsort: Örebro (Det är absolut inget krav att du bor i Örebro stad)
Arbetstid: Dagtid
Mer information om oss finns på www.orebrolarm.se
