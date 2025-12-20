Företagssäljare till Nordlings El & Larm
2025-12-20
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
, Sollefteå
Vill du representera ett starkt varumärke och sälja lösningar som verkligen gör skillnad? Nordlings El & Larm, partner med Securitas Direct, söker nu en säljare som vill utvecklas inom B2B-försäljning. Med norra Europas största larmcentral och ledande säkerhetslösningar erbjuds du en unik möjlighet i en stabil och växande bransch. Vi tillämpar löpande urval, så ansök redan idag.
OM TJÄNSTEN
Nordlings El & Larm är Västernorrlands lokala Securitas Direct partner. Securitas Direct har sitt huvudkontor i Linköping och har i över 30 år hjälpt verksamheter oavsett bransch att hitta anpassade smarta säkerhetslösningar. I rollen som säljare är du ansiktet utåt mot nya företagskunder. Du arbetar uteslutande med B2B-försäljning och ansvarar för hela säljprocessen från prospektering till affär.
Du erbjuds
• En roll med frihet under ansvar, där du planerar dina dagar själv
• Möjlighet att påverka din egen lön
• Att arbeta med ledande säkerhetslösningar och kvalitativa produkter
Dina arbetsuppgifter
• Prospektering för att identifiera potentiella kunder
• Boka och genomföra kundmöten
• Genomföra behovsanalyser och presentera skräddarsydda säkerhetslösningar
• Utarbeta och presentera offerter
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av kundkontakt
• Innehar B-körkort
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, då det krävs i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du:
• Har tidigare erfarenhet av uppsökande försäljning
• Har erfarenhet av försäljning inom säkerhetsbranschen
För denna tjänst kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi söker dig som är:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
• Optimistisk
Bakgrundskontroll kommer att genomföras före anställning.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Nordlings El & Larm AB är ett etablerat el- och larminstallationsföretag med säte i Timrå, och med verksamhet främst i Sundsvallsregionen och omnejd. Dom erbjuder installation och service av inbrotts- och säkerhetssystem såsom inbrottslarm, passagesystem och kameraövervakning - både vid nyinstallationer och komplettering av befintliga system. Ersättning
