Företagssäljare till Motor Trend i Skaraborg
Professionals Nord Skaraborg AB / Säljarjobb / Lidköping Visa alla säljarjobb i Lidköping
2026-07-06
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Motor Trend AB är ett familjeföretag som startade i Mariestad 1984 och är sedan starten auktoriserad återförsäljare för Toyota. Vi finns idag representerade på tio orter runt om i Västsverige med auktoriserade fullserviceanläggningar med bilförsäljning, serviceverkstad och reservdelsförsäljning i Mariestad, Skara, Lidköping, Karlstad, Arvika, Skene, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad. Motor Trend ingår i koncernen Svenska Motor och är en av nio auktoriserade Lexus-handlare i Sverige och vår exklusiva Lexus-anläggning är etablerad i Karlstad. Våra certifierade Lexus-verkstäder finns i Karlstad, Mariestad och Halmstad.
Vill du jobba med några av världens största bilmärken i ett företag som präglas av engagemang, trygghet och utveckling? Vi är på en spännande tillväxtresa och söker nu företagssäljare till våra anläggningar i Mariestad och Lidköping/Skara. Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Detta är en ny roll där du kommer arbeta uppsökande med B2B-försäljning, vara aktiv i lokala nätverk, skapa nya affärsmöjligheter samt synliggöra varumärket lokalt. Du tar hand om och driver hela affären, från prospektering av nya kunder samt bearbetning av våra nuvarande, kundmöten, offert- och avtalsarbete samt leverans och uppföljning. Rollen innebär stor frihet under ansvar där du även kan vara med och forma samt utveckla rollen på sikt. Du är en del av både det lokala säljteamet och Motor Trends företagssäljarteam. Tillsammans med företagssäljare från våra övriga anläggningar bidrar du till kunskapsutbyte, samordning och utveckling av vår företagsaffär samtidigt som man arbetar efter gemensamma, såväl som individuellt uppsatta mål. Kvalifikationer
Vi söker dig som är en affärsmässig och strukturerad relationsbyggare med god förmåga att skapa förtroende och långsiktiga samarbeten. Vi ser att du är driven och målinriktad samt förstår vikten av att arbeta proaktivt.
Vi ser främst till dina personliga egenskaper och att du har tidigare erfarenhet av försäljning, gärna från uppsökande verksamhet. Har du tidigare arbetat som till exempel Key Account Manager eller liknande ser vi det som positivt men det är framförallt din vana och förmåga att bemöta kunden och förstå dennes behov som värdesätts av oss. Produktutbildning av Toyotas breda modellprogram fås på plats hos oss.
För att lyckas i rollen är goda kunskaper i svenska och engelska samt god datavana och B-körkort ett krav. Tjänstebil ingår.
Arbetstiden är vardagar 8-17 men arbete kvällar och helger kan förekomma vid. t.ex. event.
Tjänsten är på heltid, tillsvidare. Placeringsort är enligt överenskommelse på något av våra kontor i Mariestad, Lidköping eller Skara.
Vi erbjuder
Hos oss har du en rad förmåner med kollektivavtal, friskvård och rabatter på de tjänster och produkter vi erbjuder. Vi på Motor Trend tycker att det är viktigt med människor. Det är människorna som avgör hur en arbetsplats är och vi tror på öppna och tillmötesgående medarbetare som gillar att utvecklas och utveckla. Vi tror på ständig förbättring och förändring. Om du vill jobba i en sådan miljö och om du dessutom vill hjälpa våra kunder i rollen som företagssäljare i Mariestad eller Lidköping/Skara, så har vi jobbet för dig!Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Har du några frågor kring tjänsten? Hör gärna av dig till rekryteringskonsult Monika Psag-Milicic på 0734–116854 eller monika.psag-milicic@pn.se
(mailto:monika.psag-milicic@pn.se
). På grund av semestertider kan återkoppling komma att dröja till v 33. Då vi inte tar emot ansökan via mejl hänvisar vi dig till att söka via annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Skaraborg AB
(org.nr 559348-9031), https://www.motortrend.se/
531 40 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motor Trend Aktiebolag Kontakt
Leveranschef
Monika Psag-Milicic monika.psag-milicic@pn.se +46734116854 Jobbnummer
9993279