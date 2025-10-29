Företagssäljare till Mora IK
2025-10-29
Välkommen till Mora IK - en hockeklubb med stolta traditioner, starka värderingar och en tydlig ambition att växa både sportsligt och kommersiellt. Mora IK är en av Sveriges mest anrika ishockeyföreningar och har en självklar plats i Mora som hockeystad. Vi är stolta över vår historia, vår starka ungdomsverksamhet, våra engagerade medlemmar och våra två arenor - Wibe Arena och Kringdata Arena.
Vi har fostrat stora profiler till SHL, Tre Kronor och NHL - något som har stärkt vårt varumärke och skapat eko i hockeyvärlden både nationellt och internationellt. Klubben har precis lämnat ett par tuffa år bakom sig - nu bygger vi för en hållbar, inkluderande och affärsmässig klubb för framtiden.
Vi söker nu en affärsdriven och relationsskapande Företagssäljare som vill vara med och vidareutveckla Mora IK:s partnerverksamhet och skapa nya affärsmöjligheter!
Företaget erbjuder
Hos Mora IK får du en unik möjlighet att utvecklas och vara med och påverka - både på isen och utanför. Du blir en del av en klubb med stark lokal förankring, stort hjärta och tydlig riktning framåt.Arbetsuppgifter
Som Företagssäljare har du en nyckelroll i att bygga långsiktiga samarbeten, skapa mervärde för våra partners och stärka Mora IK:s position. Rollen innebär både nykundsbearbetning och relationsförvaltning. I rollen arbetar du nära försäljningschef, marknadsteam och övriga funktioner i klubben för att bidra till en samlad och affärsmässig utveckling av vår partneraffär.
Här ansvarar du för hela försäljningsprocessen av sponsor- och partneravtal. Du arbetar aktivt med att utveckla både nya och befintliga affärsrelationer och strävar efter att skapa långsiktiga partnerskap. Arbetet innefattar även att delta i affärs- och produktutveckling av klubbens erbjudanden samt att planera och genomföra event, nätverksträffar och andra aktiviteter som stärker de kommersiella relationerna.Profil
Vi söker dig som har en dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom sport, media, event eller annan upplevelsebaserad bransch. Du är trygg i hela säljprocessen - från första möte till avslut och uppföljning - där du drivs av att skapa goda affärer och starka relationer. Ett intresse för affärer, sport och lokalt engagemang - gärna med erfarenhet från föreningslivet ser vi som en självklarhet.
Som person är du en självgående, initiativrik och prestigelös lagspelare som gillar att ta ansvar, bygga nätverk och se resultat.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Mora IK med Clockwork Rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan på www.clockworkpeople.se
senast 2025-11-23. Har du frågor kring tjänsten? Kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maria Södergren 0733-51 27 69 eller Linda Pers 0708-21 53 58. Sök redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer vi hjälper våra kunder med. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt. Ersättning
