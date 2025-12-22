Företagssäljare till iSales i Stockholm
2025-12-22
Sveriges mest innovativa telemarketingföretag söker nu nästa toppsäljare till vårt kontor i Stockholm. Om du motiveras av resultat, har höga ambitioner och trivs i en arbetsgrupp med stor gemenskap ska du söka in till oss redan idag!
Om rollen:
Som företagssäljare på iSales inleder du arbetsdagen med att gå igenom dagens mål, sedan kommer du att prata med företagare i Sveriges näringsliv och erbjuda abonnemang på några utav Sveriges största varumärken vad gäller teleoperatörer som exempelvis Telia.
Du kommer arbeta med både befintliga och nya kunder via telefon. Du tar ansvar för att förstå kundernas behov och erbjuda lösningar som skapar värde för dem.
Dina arbetsdagar varvas med försäljning, coachning och roliga säljtävlingar. Som säljare på iSales jobbar du 09.45-18.00 måndag-fredag. Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Vem är du?
Du trivs som bäst i en arbetsmiljö med högt tempo, där positiv energi och glädje går hand i hand med starka försäljningsresultat. Du är kommunikativ, har en förmåga att uttrycka dig och är en duktig lyssnare på kundens frågeställningar/invändningar.
Personlighetsmässigt är du driven och målinriktad, du håller alltid fokus och är ordningsam. Detta leder till att du levererar kvalitet i arbetet och hanterar stressiga situationer på ett lugnt och stabilt sätt.
Kvalifikationer:
Erfarenhet utav försäljning är ett krav, inom B2B är meriterande.
Flytande svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av sälj inom teleoperatör-branschen är meriterande.
Vad vi erbjuder dig
Attraktiv provisionsmodell som belönar framgång.
Regelbunden utbildning och coachning för att du ska utvecklas i din roll.
Möjlighet att växa och klättra inom företaget.
Modern arbetsplats i hjärtat av Stockholm.
Om iSales
iSales har i över två decennier varit en ledande aktör inom telemarketing i Sverige. Vårt uppdrag är att hjälpa Sveriges största varumärken att nå sina mål samtidigt som vi erbjuder våra medarbetare en plattform för framgång. Vi är stolta över vår innovativa kultur och satsar ständigt på att utveckla våra metoder med modern teknik. Hos oss får du chansen att växa, både professionellt och personligt.
OBS vi tror att olikheter bidrar till utveckling och vi ser gärna en bred mångfald bland våra ansökande.
Ansök idag!
Sista dag att ansöka är 2026-06-20
Detta är ett heltidsjobb.
iSales AB
(org.nr 559206-0981), https://isales.teamtailor.com
Warfvinges väg 45 (visa karta
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
iSales Kontakt
Valentina Mahmod valentina@isales.se 076-2066364 Jobbnummer
9661606