Företagssäljare till CleanSea, skapa hållbara samarbeten

Ocean Cleaning Sweden AB / Säljarjobb / Örebro
2026-04-14


Vill du jobba med försäljning där mötena handlar om hållbarhet och verklig påverkan?
CleanSea söker nu företagssäljare som vill bygga långsiktiga och kortsiktiga samarbeten med företag som bryr sig om havet och miljön.
Om rollen:
Du arbetar med försäljning mot företag, där du:
Tar kontakt med beslutsfattare (VD, hållbarhets- eller marknadsansvariga).
Bokar och genomför möten.
Förstår företagets mål och engagemang.
Tar fram förslag på samarbeten som passar deras situation.

Du jobbar med både varma och kalla kontakter, men alltid med fokus på dialog, förståelse och långsiktighet, inte snabb push-försäljning.
Vem vi söker:
Du gillar samarbete och relationsbyggande.
Du är nyfiken, lyhörd och trygg i professionella sammanhang.
Du motiveras av mål, utveckling, nya utmaningar och att göra skillnad.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet som säljare, rätt inställning är mycket viktigare än CV.

Därför trivs folk hos oss:
Meningsfull försäljning med tydligt syfte.
Ambitiöst och omtänksamt team.
Flexibilitet i arbetssätt och schema.
Fin och inspirerande arbetsmiljö i centrala Örebro
En kultur där vi bryr oss.

Skicka din ansökan till info@cleansea.co, vi ser fram emot att läsa om dig!
Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@cleansea.co

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ocean Cleaning Sweden AB (org.nr 559214-1203)
703 61  ÖREBRO

Arbetsplats
CleanSea

Kontakt
Mikaela Julher
Mikaela@cleansea.co
0705337793

Jobbnummer
9854555

