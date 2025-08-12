Företagssäljare till Borås Elhandel
2025-08-12
Företagsbeskrivning
Borås Elhandel AB är ett företag med fokus på försäljning av elenergi till främst privatpersoner och små till medelstora företag. Våra kunder finns i hela Sverige och med en naturlig koppling till företagsnamnet vill vi vara som starkast i Borås.
Borås Elhandel AB bildades 2002 och är idag ett helägt dotterbolag till Vattenfall AB. Företaget har idag 13 medarbetare och omsättningen är ca 300 Mkr. Borås Elhandel kännetecknas av låg personalomsättning, nöjda kunder och en växande kundstock. Borås Elhandel genomsyras även av ett modernt förhållningssätt och i takt med marknadens förändringar skapar vi nya erbjudanden som kommer kunderna väl till nytta.
Om rollen
Vill du vara med och bygga starka kundrelationer i ett företag där hjärta, engagemang och affärsmannaskap går hand i hand?
Borås Elhandel söker nu en relationsorienterad företagssäljare som brinner för att skapa värde - både för kunden och för verksamheten.
Hos oss får du en nyckelroll i ett lokalt förankrat bolag där vi tror på kraften i det personliga mötet och långsiktiga samarbeten. Vi är ett team som stöttar varandra, delar idéer och har roligt tillsammans - samtidigt som vi jobbar målmedvetet för att växa.
I den här rollen är du ute där det händer. Du gillar att träffa människor, lyssna in deras behov och hitta lösningar som gör skillnad. Med din lokala förankring i Sjuhärad och förståelse för näringslivet i regionen, bygger du förtroende och skapar affärer - både med nya kunder och genom att vårda befintliga relationer.
Vad du kommer att göra hos oss:
Aktivt söka upp och bearbeta nya företagskunder
Skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer genom möten och telefonkontakt
Bidra till vår tillväxtresa genom att öka kundbasen och stärka kundnöjdheten
Bemanna vår kundsupport några timmar i veckan och ge snabb, personlig service
Hantera enklare administration kopplat till försäljning
Vi tror på frihet under ansvar och ger dig möjlighet att påverka både din roll och hur vi tillsammans utvecklar vår kundupplevelse. Här får du vara med och forma framtidens elhandel - i en miljö där idéer välkomnas och där din insats verkligen gör skillnad.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av B2B-försäljning och att arbeta med företagskunder
Minst gymnasieutbildning
God datorvana och trygghet i att arbeta i digitala system
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Ytterligare språkkunskaper är meriterande
Branschkunskap inom energi/el är ett plus - men inget krav
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
Har ett genuint intresse för människor och tycker om att bygga långsiktiga kundrelationer
Är självgående, strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt
Har ett starkt kundfokus och drivs av att skapa nöjda kunder
Är ärlig och pålitlig - vi håller alltid vad vi lovar, och det bygger förtroende
Har ett eget driv och gillar att planera och ta ansvar för din försäljning
Ytterligare information
För oss på Borås Elhandel och Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån. Vi har även en hel del andra personalförmåner som vi gärna berättar mer om vid en eventuell intervju.
Placeringsort: Borås.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Linda Larsson 070 -3607813. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Anna Uppström, anna.uppstroem@vattenfall.com
Fackliga representanter är Rolf Olsson (Akademikerna), Cecilia Bodin (Ledarna), Mikael Mukka (SEKO) och Simon Salomonsson (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast 27 augusti.
Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Tester kan komma att vara en del av processen.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
