Företagssäljare till Bonnier News Inhouse Sales
2025-11-14
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Vi är en del av Nordens ledande mediekoncern, Bonnier News AB och söker nu fler företagssäljare till vårt kontor i Västerås. Vi letar efter dig med vinnarmentalitet och höga ambitionsnivåer som motiveras av resultat. Du trivs i en arbetsmiljö med högt tempo och i en arbetsgrupp med stor gemenskap och teamkänsla.
Om ossSedan starten 2014 har vi på Bonnier News Inhouse Sales, en central del av Nordens ledande mediekoncern Bonnier News AB, genomgått en stor expansion som markerar vår betydelse inom branschen. Vi har gått från att ha ett kontor med fem anställda till att idag ha närmare 100 anställda säljare fördelade på våra kontor i Västerås, Norrköping, Örebro och Eskilstuna. Vår vision är att bli den ledande säljorganisationen inom hela Bonnierkoncernen och med en total försäljning på 145 miljoner under 2024 finns det inget som kan stoppa oss!
Som företagssäljare på Bonnier News Inhouse Sales har du möjligheten att påverka din egen lön genom en obegränsad provisionsmodell samt garantilön varje månad. Du får en utbildning i modern försäljningsteknik av våra erfarna säljcoacher och försäljningschefer som har över 10 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder en fantastiskt rolig arbetsplats med motiverande kollegor, roliga aktiviteter och spännande säljtävlingar. Som anställd på Bonnier News Inhouse Sales finns också utvecklingsmöjligheter inom hela Bonnier koncernen.
Om rollenSom säljare på Bonnier arbetar du måndag-torsdag, 8.00-17.00 och fredagar 8.00-15.45. Du startar arbetsveckan tillsammans med dina kollegor på vårt kontor mitt i centrala Västerås. Dagen inleds med en gemensam uppstart där vi går igenom veckans och dagens mål. Du kommer sedan dagligen att prata med företagare i Sveriges näringsliv via telefon och erbjuda dem prenumerationer på några av Sveriges ledande affärsmagasin såsom Dagens Medicin, Privata Affärer och Byggindustrin för att nämna några. Arbetsdagen varvas sedan med försäljning, coachande säljmöten, egna studier kring produkten du säljer och roliga aktiviteter och säljtävlingar.Vi är stolta över vår inspirerande arbetsmiljö, präglad av motiverande kollegor och spännande utmaningar som gör varje arbetsdag unik.
Vem är du?Du trivs i en dynamisk och snabb arbetsmiljö där högt tempo, positiv energi och starkt kollegialt samarbete går hand i hand med goda försäljningsresultat. Du är en kommunikativ och övertygande telefonförsäljare med en förmåga att uttrycka dig klart och effektivt både muntligt och skriftligt. Genom aktivt lyssnande och förståelse för kundens behov, kan du skräddarsy lösningar som verkligen tillför värde.
Som person är du målinriktad och driven, och du strävar inte bara efter att nå utan också att överträffa uppsatta mål. Din ihärdighet och arbetsvilja gör att du alltid håller fokus och ser till att uppgifterna löses effektivt och utan att ge upp. Du är noggrann och ordningsam, vilket gör att du alltid levererar kvalitet i ditt arbete, och du hanterar stressiga situationer på ett lugnt och stabilt sätt.Kvalifikationer:
- God förmåga att kommunicera och bemöta kunder via telefon och mail/skrift.
- Flytande kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
- Tidigare erfarenhet av uppsökande försäljning är meriterande.
- Erfarenhet från sälj inom mediebranschen är meriterande.
Övrig informationTjänsten är en tillsvidareanställning som börjar med en 6 månaders provanställning. Lönen baseras på garantilön och provision.
Du kommer att tillhöra Bonnier News Inhouse Sales. Du rapporterar till försäljningschefen och tillsammans sitter vi i "VLT-huset" på Slottsgatan 27 i centrala Västerås.
Hos Bonnier News Inhouse Sales får tillgång till förmåner som ett generöst friskvårdsbidrag på 3000 kr, rabatter och extra ersättning vid föräldraledighet. Vi är anslutna till kollektivavtal via Almega och Unionen.Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss? Lyssna på vår podd Drömjobbet. Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
För att få reda på mer om vår rekryteringsprocess, klicka här!
Bonnier News Inhouse Sales är en del av Nordens ledande mediekoncern. Vi fokuserar på att erbjuda och sälja prenumerationer på cirka 200 varumärken inom Bonnier News, inklusive några av Sveriges mest välkända tidningar såsom Dagens Nyheter och Dagens Industri.
Sedan starten 2014 har företaget genomgått en betydande expansion, vilket betonar dess centrala roll inom branschen. Vi har vuxit från ett kontor med fem anställda till över 100 medarbetare med en omsättning på 143 miljoner för 2023. Vi är fördelade på våra kontor i Eskilstuna, Örebro, Västerås och Norrköping. Vår vision är att bli den ledande säljorganisationen inom hela Bonnierkoncernen. Ersättning
