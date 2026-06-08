Företagssäljare som vill skapa extra inkomst inom pensionärsuthyrning?
Goveteran support AB / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2026-06-08
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Goveteran support AB i Linköping
, Finspång
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
GOveteran söker en erfaren säljare som vill kombinera sitt nuvarande arbete med ett flexibelt och provisionsbaserat uppdrag inom pensionärsuthyrning.
Vi söker dig som tycker om att skapa nya kontakter, bygga relationer och göra affärer. Du har sannolikt arbetat många år med försäljning och känner dig bekväm med att själv planera din tid och skapa dina resultat.
Uppdraget passar dig som vill arbeta några timmar i veckan vid sidan av ditt ordinarie arbete och som lockas av möjligheten att påverka din egen inkomst.
Om uppdraget
Som lokal representant för GOveteran arbetar du med att utveckla verksamheten i ditt område.
Du kommer att:
• Kontakta företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner
• Boka och genomföra kundmöten
• Presentera GOveterans tjänster
• Följa upp offerter och kundkontakter
• Rekrytera pensionärer till uppdrag inom bland annat service, trädgård, hantverk och administration
• Bygga upp ett lokalt nätverk av kunder och pensionärer
• Har din arbetsgivares tillstånd att bedriva bisyssla
Arbetet kan utföras dagtid, kvällstid eller helger beroende på vad som passar dig.
Vem är du?
Vi tror att du:
• Har flera års erfarenhet av uppsökande försäljning
• Är van att skapa nya affärer
• Har god social förmåga
• Är självgående och resultatinriktad
• Tycker om att träffa människor
• Har god lokalkännedom
Det är meriterande om du har arbetat med:
• B2B-försäljning
• Bemanning
• Rekrytering
• Tjänsteförsäljning
• Fastighetsrelaterade tjänster
• Kundansvar eller försäljningsledning
Ersättning
Uppdraget är helt provisionsbaserat.
Du påverkar själv din inkomst genom din aktivitet och dina resultat.
Vi erbjuder
• Ett välkänt varumärke med verksamhet sedan 2005
• Introduktion och stöd från huvudkontoret
• Stor frihet att planera ditt arbete
• Möjlighet att kombinera uppdraget med nuvarande arbete
• Långsiktig utvecklingsmöjlighet för den som vill ta ett större ansvar över tid
Om GOveteran
Vi är Sveriges första veteranbemanningsföretag! 2005 var GOveteran en av de första, idag är vi en av de främsta.
GOveteran hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med tjänster utförda av erfarna pensionärer. Verksamheten finns på flera orter i Sverige och fortsätter att växa.
Vi tror på värdet av erfarenhet och på att människor ska kunna fortsätta bidra långt efter traditionell pensionsålder.Publiceringsdatum2026-06-08Så ansöker du
Berätta kort om:
• Din säljerfarenhet
• Vilka typer av kunder du arbetat med
• Varför du är intresserad av uppdraget
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: strauss@GOveteran.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare som söker extrainkomst". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Goveteran support AB
(org.nr 559346-9694), http://www.goveteran.se
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
GOveteran Jobbnummer
9953605