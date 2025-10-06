Företagssäljare sökes driva affärer, bygga relationer, skapa tillväxt
2025-10-06
Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Är du en relationsbyggare med ett driv utöver det vanliga? Nu söker vi en företagssäljare som vill vara med och skapa affärer, identifiera nya kundmöjligheter och utveckla långsiktiga samarbeten. Du kommer att arbeta mot företag (B2B) och ha en nyckelroll i att öka försäljningen hos arbetsgivaren.
Det här är ett uppdrag där du blir anställd direkt av företaget.
Junglia ansvarar för rekryteringsprocessen.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för hela säljprocessen - från prospektering till avslut
Skapa och vårda kundrelationer
Genomföra kundmöten, både fysiskt och digitalt
Arbeta mot tydliga mål och uppsatta försäljningsbudgetar
Föreslå lösningar utifrån kundens behovKvalifikationer
Erfarenhet av B2B-försäljning är meriterande
Du är självgående, resultatinriktad och kommunikativ
Trivs med att jobba i ett högt tempo och ta eget ansvar
God svenska i tal och skrift
Ansökan - snabbt och enkelt
För att söka tjänsten gör du så här:
Skapa ett digitalt CV på: www.junglia.com
Fyll i samtliga uppgifter och ladda upp ett foto
Kopiera länken till ditt digitala CV
Skicka ett mejl till: jobb@junglia.se
Ämnesrad: Företagssäljare + Ditt namn
Glöm inte att inkludera länken till ditt digitala CV i mejlet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
652 20 KARLSTAD Jobbnummer
9542985