Företagssäljare med hög lön
Medla Sverige AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-03-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medla Sverige AB i Göteborg
, Borås
, Helsingborg
, Kristianstad
, Linköping
eller i hela Sverige
Om Boomr:
Boomr grundades 2002 med ambitionen att erbjuda bättre, effektivare och ekonomiska säkerhetslösningar för företag. Idag har vi utvecklats till att ha cirka 60 anställda och är verksamma i hela landet. Vår organisation har vuxit och idag erbjuder vi ett stort utbud av tjänster som hjälper kunderna i sin vardag. En stor del av vår framgång är vår focus på personalutveckling och trivsel, tillsammans med smarta och innovativa tjänster för företag.
Detta avspeglas inte minst i våra många priser vi erhållit både för vår arbetsplats och våra tjänster flera år i rad. Publiceringsdatum2026-03-08Om tjänsten
2023 startar vi i gång ytterligare en avdelning med en ny produkt för företag.
Vi söker nu fler säljare som vill vara med på en spännande resa med möjligheter till riktigt bra lön och stora utvecklingsmöjligheter inom organisationen.
Du kommer att arbeta med en larmtjänst som bygger på en ny teknik utvecklad i Sverige.
Vårt larm är enklare att installera, har en smidigare användarvänlighet ger ett tryggt och säkert skydd för lokalen samt är mer kostnadseffektiv jämfört med de stora konkurrenterna.
Faktum är att kunderna endast betalar hälften så mycket som konkurrenterna.
Detta gör produkten extremt attraktiv för våra kunder samt gör den till en tacksam produkt att sälja.
Du kommer per telefon att kontakta små och medelstora företag.
Kontakten sker mestadels genom befintliga kunder från Boomr kundregister vilket ger kundkontakten en bättre ingång.
Vad vi söker:
Vi söker efter en säljare som vill arbeta mot företag, i en växande organisation med ett högt tempo och framåtanda.
Vi växer så det knakar så har du ambitionen att växa med oss finns alla möjligheter till avancemang inom organisationen.
Vi ser att du har flera års erfarenhet av försäljning sedan tidigare.
Försäljning av liknande produkter sedan tidigare är mycket meriterande.
Du har ett naturligt och positivt sätt att bemöta andra människor och gillar att prata i telefon med nya människor.
Vi erbjuder:
En spännande och utvecklande arbetsplats, med god gemenskap och högt i tak. (både på arbetsplatsen och i organisationen)
Du erhåller en fast lön samt generös provision utan tak.
Du erhåller kontinuerlig utbildning i både försäljning och produkt.
Låter detta intressant för dig så spara inte på din ansökan.
Vår rekrytering sker löpande, välkommen in med din ansökan.
Vid frågor vänligen kontakta ansvarig rekryterare:
Niklas Wennerberg
0735 300 700 Ersättning
Fast och Rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medla Sverige AB
(org.nr 559053-9762), http://wwww.boomr.se Arbetsplats
Boomr AB Jobbnummer
9783447