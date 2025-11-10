Företagssäljare inom säkerhet till Göthes Säkerhet AB
2025-11-10
Göthes-koncernen är en ledande aktör inom försäljning av lås-, beslags-, säkerhets- och teknikprodukter inom Skandinavien. Positionen som marknadsledare har inte nåtts över en natt Att lära sig lås och beslag tar tid. Vi har själva hållit på i över 160 år! Många av våra medarbetare har varit med länge och kan varje detalj i våra produkter både utan och innan. Historien har format det som vi och omgivningen idag upplever som företagets "själ". Vi känner en stolthet i vår historia och vårt Dala-ursprung. Ett samarbete med Göthes innebär att vara del av denna gemenskap. Med kunskap om historien bygger vi framtiden. På Göthes-koncernen tar vi vårt ansvar för miljön på största allvar och arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan. Genom att implementera energieffektiva lösningar och miljövänliga material i våra projekt, strävar vi efter att göra skillnad både lokalt och globalt. Vi är anslutna till att följa Science Based Target Initiative (SBTi) och är ett av 8849 företag globalt som fått målen verifierade av SBTi.Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad och tekniskt kunnig säljare som vill stärka vårt team och bidra till vår fortsatta framgångsresa. Hos oss blir du en del av ett hängivet team med familjär kultur och moderna arbetssätt, där vi värdesätter både tradition och framtidsvision.
Som teknisk företagssäljare får du en nyckelroll i att driva vår tillväxt inom säkerhetsteknik. Du ansvarar för att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter - från första kundkontakt till behovsanalyser, tekniska demonstrationer och offertarbete. Du är med genom hela säljcykeln, bygger långsiktiga relationer och tack vare din tekniska förståelse kan du föra rådgivande dialoger även i mer komplexa affärer. Genom affärsmässighet och förtroendeskapande kommunikation hjälper du kunderna att identifiera sina behov och vägleder dem mot rätt lösningar. Du arbetar nära både våra tekniker och andra säljkollegor och bidrar aktivt till vår gemensamma framgång genom ett prestigelöst och lösningsorienterat samarbete.
Vi erbjuder en arbetsplats med korta beslutsvägar och en öppen kultur där idéer och initiativ välkomnas. Hos oss är det nära till både kollegor och ledning, vilket skapar goda förutsättningar för både personlig och professionell utveckling.
Hos oss på Göthes får du ett varierande och utvecklande arbete i en växande bransch av stor samhällsvikt och blir del av ett team med god sammanhållning och engagemang för vårt arbete. Vi erbjuder fast månadslön med chans till bonus samt fina förmåner såsom förmånsbil och ett generöst friskvårdsbidrag.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet inom teknisk försäljning med fokus på säkerhetssystem, teknikinfrastruktur eller närliggande områden. Har du dessutom arbetat med IT-säkerhet, systemintegration eller komplexa tekniska lösningar ser vi det som särskilt meriterande. Du förstår vikten av att sätta dig in i kundens behov och kan omsätta teknisk kunskap till affärsmässiga förslag.
Som person är du initiativtagande, målinriktad och van vid att ta ansvar för din egen arbetsdag. Du arbetar strukturerat och självständigt, samtidigt som du uppskattar samarbete och ser värdet i ett starkt team. För att lyckas i rollen behöver du ha god kommunikativ förmåga på svenska i både tal och skrift samt B-körkort då rollen innebär dagliga resor. Du utgår från vårt kontor i Sandviken alternativt i Gävle.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. Skicka in din ansökan på www.clockworkpeople.se
senast 2025-11-30. Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten kontakta ansvarig rekryterare Linda Haglind på linda.haglind@clwork.se
Ersättning: Fast lön
