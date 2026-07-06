Företagssäljare inom digital marknadsföring
Marketplace Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-06
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Marketplace Sverige AB växer och söker nu personer som vill vara med och bygga upp vårt säljteam.
Om du gillar att skapa affärer, träffa företag och vill arbeta i ett bolag där dina idéer och resultat verkligen spelar roll, då kan det här vara rätt möjlighet för dig.
Din roll
Du hjälper företag att hitta rätt digitala lösningar för att växa.
Du kommer att arbeta med försäljning av tjänster inom bland annat:
Hemsidor
E-handel
SEO
Google Ads
AI-tjänster
Google Business-profiler
Sociala medier
Bannerannonsering
PR
Leadgenerering
Digital marknadsföring
Du ansvarar för hela säljprocessen – från första kontakt till genomförd affär och långsiktig kundrelation.
Vem är du?
Vi tror att du:
Har lätt för att skapa förtroende.
Är nyfiken och vill lära dig nya saker.
Tycker om att arbeta mot mål.
Tar ansvar för dina resultat.
Gillar att arbeta självständigt.
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men vi värdesätter framför allt rätt inställning.
Det här erbjuder vi
Provisionsbaserad ersättning
Flexibla arbetstider
Introduktion och coachning
Färdiga tjänster med hög efterfrågan
Möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget
Ett engagerat team med höga ambitioner
Varför Marketplace Sverige AB?
Vi är ett bolag med stora ambitioner och ett tydligt mål – att hjälpa företag över hela Sverige att lyckas digitalt.
Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och vara med och forma framtidens tjänster för svenska företag.
Vi tror inte på långa beslutsvägar eller onödig byråkrati. Vi tror på engagemang, ansvar och människor som vill göra skillnad.
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Är du redo att ta nästa steg och bli en del av vår resa?
Vi rekryterar löpande och ser fram emot att få lära känna dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketplace Sverige AB
(org.nr 559052-0705), https://marketplace.se
103 65 STOCKHOLM Arbetsplats
MarketPlace Sverige AB Jobbnummer
9994569