Företagssäljare inom brandskydd
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2026-06-28
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Företagssäljare inom brandskydd
Vill du sälja något som faktiskt betyder något?
Vi växer och söker nu en företagssäljare inom brandskydd och säkerhet.
Det här är inte ett jobb där du sitter och jagar meningslösa samtal hela dagarna.
Du arbetar med produkter och tjänster som företag faktiskt behöver:
brandskydd
utrymningssäkerhet
hjärtstartare (AED)
första hjälpen
säkerhetsutbildningar
myndighetsrelaterade säkerhetskrav
Du kommer arbeta mot företag, fastighetsägare och organisationer där din uppgift är att skapa långsiktiga kundrelationer och hjälpa kunder att hitta rätt lösningar.
Vi söker dig som:
gillar människor och affärer
har energi och eget driv
är professionell och ansvarstagande
trivs med frihet under ansvar
tycker om att skapa resultat
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande — men rätt personlighet väger tyngre än ett perfekt CV.
Erfarenhet från brandskydd, säkerhet, fastighet, vård, service eller B2B-försäljning är ett plus.
Hos oss får du:
arbeta i ett växande företag
stor frihet i din vardag
möjlighet att utvecklas snabbt
varierande arbetsdagar
ett arbete där du gör verklig skillnad
Vi tror på människor med driv, initiativ och rätt attityd.
Resten kan läras ut.Publiceringsdatum2026-06-28Kvalifikationer
B-körkort
I din ansökan vill vi gärna att du bifogar:
kort presentation om dig själv
CV
löneanspråk
när du tidigast kan tillträda tjänsten
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: ansokan@bukab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brand & Utrymningskontroll i Sverige AB
(org.nr 556982-3379)
Varuvägen 9 (visa karta
)
125 30 ÄLVSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hanna Eriksson ansokan@bukab.se Jobbnummer
9982229