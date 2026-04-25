Företagssäljare (Hunter) B2B Matt o möbeltvätt
Företagssäljare (Hunter) - B2B Matt- & Möbeltvätt
Plats: Stockholm
Anställningsform: Heltid
Start: Omgående
Vi söker inte någon som väntar på kunder.
Vi söker en hunter - en säljare som själv går ut, hittar affärerna och stänger dem.
Det här är en roll för dig som vill bygga upp något, ta ansvar för din egen pipeline och påverka din inkomst helt själv.
Om rollen
Du kommer att arbeta med aktiv nykundsbearbetning mot företag som kontor, hotell, fastighetsbolag och butiker. Fokus ligger på att skapa affärer från grunden - inte förvaltning.
Du gör:
Prospektering och aktivt sökande av nya företagskunder
Kontakt via telefon, mail och fysiska möten
Bokar och genomför kundmöten
Stänger affärer och driver hela säljprocessen
Vi söker dig som:
Har ett starkt tävlingsdriv och älskar att vinna affärer
Inte väntar på möjligheter - du skapar dem
Trivs i ett högt tempo med tydliga resultatkrav
Vill tjäna pengar baserat på prestation, inte närvaro
Har erfarenhet av försäljning (meriterande men inte krav om du har rätt mindset)
Vi erbjuder:
Hög provision utan tak
Bonusar för toppresultat
Snabb utveckling för rätt person
Möjlighet att bygga upp egen kundportfölj och växa med bolaget
Ett team där prestation verkligen räknas
Utbildning coachning och motivation
Det här är inte en roll för alla.
Men om du vill ha ett jobb där du själv styr din framgång - då finns möjligheten här.
Ansök nu - vi rekryterar löpande. info@qualitylife.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
E-post: Info@qualitylife.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hunter". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qualitylife Sweden AB
(org.nr 556524-4299)
Bergtorpsvägen 43 A (visa karta
183 66 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9876001