Företagssäljare Future Growth Markets

AdPM AB / Chefsjobb / Göteborg
2025-09-24


Visa alla chefsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos AdPM AB i Göteborg

We're hiring a Business Development Lead / Företagssäljare to open doors, build partnerships, and match European clients with top talent in biotech, cybersecurity, telemedicine, renewables, and green tech. You thrive on prospecting, sharp go-to-market moves, and fast, clean closes. Confident communicator (English/Swedish), data-savvy, relationship-driven, and proactive from first call to signed deal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: adrian@adpm.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AdPM AB (org.nr 559497-6580)

Kontakt
Adrian Nazeri
adrian@adpm.se
0702451919

Jobbnummer
9525445

Prenumerera på jobb från AdPM AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos AdPM AB: