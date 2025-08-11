Företagssäljare för Telenor
Missions AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-08-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Missions AB i Stockholm
, Uppsala
, Enköping
, Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Starta din karriär inom företagsförsäljning med Telenor!
Är du i början av din karriär och söker en spännande möjlighet att växa inom företagsförsäljning? På uppdrag av Telenor, ett av Sveriges ledande företag inom telekom, letar vi på Missions efter drivna B2B-säljare till deras team i centrala Stockholm. Detta är din chans att arbeta med ett starkt varumärke och ta din karriär till nästa nivå!
Som företagsförsäljare kommer du att:
Bygga och upprätthålla starka kundrelationer
Identifiera nya affärsmöjligheter och utveckla strategier för att driva tillväxt
Arbeta nära teamet för att säkerställa kundnöjdhet och skapa skräddarsydda lösningar
Vem är du?
Har 6-12 månaders erfarenhet inom försäljning med goda resultat
Du är en positiv person med en "can do" attityd
Är målinriktad och motiveras av att nå uppsatta mål
Har en stark vilja att utvecklas inom försäljning
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av försäljning från liknande B2B-projekt inom telekom
Vi erbjuder:
En attraktiv provisionsmodell utan tak
Stora utvecklingsmöjligheter inom bolaget
Kontinuerliga företagskonferenser
Moderna lokaler belägna centralt i Stockholm, komplett med gym och sociala ytor för att koppla av och ladda om
Omfattning: Heltidstjänst
Arbetstider: Måndag - Fredag kl 08.00 - 17.00
Startdatum: Vi rekryterar löpande
Rekryteringsprocess:
Vår rekryteringsprocess är till största delen digital. Du kommer därför få sms med viktig information när du går vidare i rekryteringsprocessen hos oss. Vi ber dig därför ha koll på mobilen i samband med ansökan.
Vid övriga frågor, mejla till info@missions.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Missions AB
(org.nr 559411-4307), http://www.missions.se Arbetsplats
missions Kontakt
Maria Bodin info@missions.se Jobbnummer
9452468