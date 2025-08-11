Företagssäljare för Telenor

Missions AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-08-11


Starta din karriär inom företagsförsäljning med Telenor!
Är du i början av din karriär och söker en spännande möjlighet att växa inom företagsförsäljning? På uppdrag av Telenor, ett av Sveriges ledande företag inom telekom, letar vi på Missions efter drivna B2B-säljare till deras team i centrala Stockholm. Detta är din chans att arbeta med ett starkt varumärke och ta din karriär till nästa nivå!
Som företagsförsäljare kommer du att:
Bygga och upprätthålla starka kundrelationer
Identifiera nya affärsmöjligheter och utveckla strategier för att driva tillväxt
Arbeta nära teamet för att säkerställa kundnöjdhet och skapa skräddarsydda lösningar

Vem är du?
Har 6-12 månaders erfarenhet inom försäljning med goda resultat
Du är en positiv person med en "can do" attityd
Är målinriktad och motiveras av att nå uppsatta mål
Har en stark vilja att utvecklas inom försäljning

Meriterande:
Tidigare erfarenhet av försäljning från liknande B2B-projekt inom telekom

Vi erbjuder:
En attraktiv provisionsmodell utan tak
Stora utvecklingsmöjligheter inom bolaget
Kontinuerliga företagskonferenser
Moderna lokaler belägna centralt i Stockholm, komplett med gym och sociala ytor för att koppla av och ladda om

Omfattning: Heltidstjänst
Arbetstider: Måndag - Fredag kl 08.00 - 17.00
Startdatum: Vi rekryterar löpande

Rekryteringsprocess:
Vår rekryteringsprocess är till största delen digital. Du kommer därför få sms med viktig information när du går vidare i rekryteringsprocessen hos oss. Vi ber dig därför ha koll på mobilen i samband med ansökan.
Vid övriga frågor, mejla till info@missions.se

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Missions AB (org.nr 559411-4307), http://www.missions.se

Arbetsplats
missions

Kontakt
Maria Bodin
info@missions.se

Jobbnummer
9452468

