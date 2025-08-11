Företagssäljare för Telenor - Hög lön och karriärutveckling
2025-08-11
Vill du ta din säljkarriär till nästa nivå och arbeta med ett av Sveriges starkaste varumärken inom telekom?
Vi på Missions söker nu passionerade och målmedvetna B2B-säljare för ett nytt och spännande projekt med Telenor i centrala Stockholm. Detta är din chans att växa inom företagsförsäljning och sätta fart på din karriär, med möjlighet att nå en mållön på cirka 80.000 kr i månaden!
Som företagssäljare kommer du att:
Bygga och utveckla starka kundrelationer
Identifiera och utforska nya affärsmöjligheter
Skapa skräddarsydda lösningar i nära samarbete med teamet
Vad vi erbjuder:
Attraktiv provisionsmodell utan tak: Din prestation belönas generöst, med möjlighet att nå en mållön på cirka 80.000 kr i månaden.
Omfattande coachning och stöttning: Arbeta med erfarna säljcoacher som hjälper dig att utvecklas och nå dina mål.
Stora utvecklingsmöjligheter: Som en del av ett nytt projekt har du chansen att påverka och växa inom företaget.
Moderna lokaler: Centralt i Stockholm med tillgång till gym och sociala ytor.
Regelbundna företagskonferenser: Möjlighet att nätverka och utvecklas professionellt.
Vem är du?
Har 6-12 månaders erfarenhet inom försäljning med goda resultat
Positiv och energisk med en stark "can do"-attityd
Drivs av att nå högt ställda mål och motiveras av resultat
Har en stark vilja att utvecklas och lära inom försäljning
Meriterande:
Erfarenhet av försäljning från liknande B2B-projekt inom telekom
Omfattning: Heltidstjänst
Arbetstider: Måndag - Fredag kl 08.00 - 17.00
Startdatum: Enligt överenskommelse
Rekryteringsprocess:
Vår rekryteringsprocess är till största delen digital. Du kommer därför att få sms med viktig information när du går vidare i rekryteringsprocessen hos oss. Vi ber dig därför att ha koll på mobilen i samband med ansökan.
Vid övriga frågor, mejla till info@missions.se
