Företagssäljare för Telenor - Hög lön och karriärutveckling

Missions AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-08-11


Vill du ta din säljkarriär till nästa nivå och arbeta med ett av Sveriges starkaste varumärken inom telekom?
Vi på Missions söker nu passionerade och målmedvetna B2B-säljare för ett nytt och spännande projekt med Telenor i centrala Stockholm. Detta är din chans att växa inom företagsförsäljning och sätta fart på din karriär, med möjlighet att nå en mållön på cirka 80.000 kr i månaden!
Som företagssäljare kommer du att:
Bygga och utveckla starka kundrelationer
Identifiera och utforska nya affärsmöjligheter
Skapa skräddarsydda lösningar i nära samarbete med teamet

Vad vi erbjuder:
Attraktiv provisionsmodell utan tak: Din prestation belönas generöst, med möjlighet att nå en mållön på cirka 80.000 kr i månaden.
Omfattande coachning och stöttning: Arbeta med erfarna säljcoacher som hjälper dig att utvecklas och nå dina mål.
Stora utvecklingsmöjligheter: Som en del av ett nytt projekt har du chansen att påverka och växa inom företaget.
Moderna lokaler: Centralt i Stockholm med tillgång till gym och sociala ytor.
Regelbundna företagskonferenser: Möjlighet att nätverka och utvecklas professionellt.

Vem är du?
Har 6-12 månaders erfarenhet inom försäljning med goda resultat
Positiv och energisk med en stark "can do"-attityd
Drivs av att nå högt ställda mål och motiveras av resultat
Har en stark vilja att utvecklas och lära inom försäljning

Meriterande:
Erfarenhet av försäljning från liknande B2B-projekt inom telekom

Omfattning: Heltidstjänst
Arbetstider: Måndag - Fredag kl 08.00 - 17.00
Startdatum: Enligt överenskommelse
Rekryteringsprocess:
Vår rekryteringsprocess är till största delen digital. Du kommer därför att få sms med viktig information när du går vidare i rekryteringsprocessen hos oss. Vi ber dig därför att ha koll på mobilen i samband med ansökan.
Vid övriga frågor, mejla till info@missions.se.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Missions AB (org.nr 559411-4307), http://www.missions.se

Arbetsplats
missions

Kontakt
Maria Bodin
info@missions.se

Jobbnummer
9452459

