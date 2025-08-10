Företagssäljare Dina Försäkringar Linköping
2025-08-10
Motiveras du av ett självständigt arbete, där du får utväxling på dina förmågor, ditt driv och din nyfikenhet i en ständigt nytänkande bransch? Då kan du vara den person vi söker till tjänsten som företagssäljare till Dina Försäkringars kontor i Linköping.
Dina Försäkringar
Vi är fem försäkringsbolag runt om i Sverige som samverkar under det gemensamma varumärket Dina Försäkringar. Vi finns på flera platser i landet, från Lund i söder till Piteå i norr. Med anor sedan 1768 har vi på Dina Försäkringar erfarenhet av att försäkra det du bryr dig om och att hjälpa dig att göra vardagen tryggare. Dina Försäkringar är landets sjätte största sakförsäkringsgivare. Ledorden för vår verksamhet är nytänkande, nära och engagerade. För tredje året i rad har vi branschens nöjdaste kunder i flera kategorier enligt Svenskt Kvalitetsindex och vår Mäklardisk har fått utmärkelser för bland annat bästa service.
Det händer mycket positivt hos Dina Försäkringar Göta. Företaget har antagit en ny strategisk inriktning med fokus på tillväxt. Nu söker vi ytterligare en engagerad person med ett genuint intresse av att bygga långsiktiga kundrelationer som kan som kan stärka upp vårt säljteam och bli en viktig del i vår satsning framåt för ökad trygghet för våra företagskunder.
Beskrivning av tjänsten
Tjänsten som företagssäljare utgår från kontoret som ligger i Dinas ljusa, trevliga lokaler i Vreta Kloster i Linköping. Som utesäljare hos oss ansvarar du för din försäljningsbudget och för att skapa nöjda kunder. Du har en hög närvaro på marknaden som är företagskunder södra Östergötland (Linköping ingår), med andra ord ett stort område med många möjligheter att växa och etablera nya kunder i, vilket är en tyngdpunkt i tjänsten. Du kommer även att arbeta med att förvalta och utveckla en befintlig kundstock. Med fokus på affären sker arbetet i nära samverkan med samarbetspartners samt övriga säljare inom företag, lantbruk, privat, och djur. Du kommer även medverka på olika evenemang och mässor runt om regionen. Publiceringsdatum2025-08-10Kvalifikationer
Vi söker dig som har en stark vilja att göra affärer och ta ansvar för att våra kunder får anpassade försäkringslösningar utifrån sina behov. Vi ser gärna att du har någon form av teoretisk gymnasial utbildning, har arbetat några år med försäljning, erfarenhet av administrativt arbete samt en god datavana. För att fungera i rollen behöver du även ha en god teknisk och ekonomisk förståelse. Erfarenhet av arbete med B2B och försäkring är meriterande. B-körkort är ett krav.
Vem är du?
- Du tycker om att skapa nätverk och tillbringa mycket tid ute hos kund.
- Du agerar affärsmässigt och har förmågan att skapa förtroende.
- Du är mycket serviceorienterad och kommunicerar via telefon och mejl på ett tydligt och kundorienterat sätt.
- Du är en lagspelare som är öppen för förändring och utveckling.
Vi söker dig som trivs med att arbeta under eget ansvar med fokus på kunderbjudandet i hela kedjan; från att boka och genomföra fysiska och digitala möten till att offerera, få avslut och följa upp. Du är en person som på ett naturligt sätt skapar förtroenden och har lätt för att bygga relationer i ditt arbete.
Vi erbjuder
Du erbjuds en omväxlande, fri och självständig roll i ett gott team med familjär anda. Dina är en stabil och attraktiv arbetsgivare med lång historik och starkt framåtdriv, som har planer på att fortsätta växa. Vi söker dig som vill vara med på en spännande resa!Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor eller mer information vänligen kontakta rekryteringskonsult Petra Lindomborg som nås på telefon: 072-7164381. Facklig representant från Forena är Christer Henningsson, telefon: 036-35 68 74.
Intressant?
Välkommen att söka tjänsten via RekryteringsHusets rekryteringssystem:https://rekryteringshuset.varbi.com/se/what:job/jobID:843223/
Vi uppmuntrar och ser gärna sökanden som bidrar till en mångfald inom vår federation. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
