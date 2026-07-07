Företagssäljare B2B - Bygg din egen framgång
Marketplace Sverige AB / Säljarjobb / Järfälla Visa alla säljarjobb i Järfälla
2026-07-07
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marketplace Sverige AB i Järfälla
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med försäljning där du själv påverkar dina resultat och får möjlighet att utvecklas i ett växande företag?
Marketplace Sverige AB söker nu engagerade företagssäljare som vill hjälpa företag över hela Sverige att växa genom moderna digitala tjänster.
Vi erbjuder en roll där du får arbeta med produkter och tjänster som företag använder varje dag för att få fler kunder, stärka sitt varumärke och öka sin försäljning.
Om rollen
Som företagssäljare ansvarar du för att skapa nya affärsmöjligheter och bygga långsiktiga kundrelationer.
Du kommer bland annat att:
Kontakta företag via telefon och e-post
Identifiera kundernas behov
Presentera våra tjänster
Ta fram offerter
Följa upp affärer
Bygga en egen kundportfölj
Våra tjänster
Du kommer att arbeta med försäljning av:
Hemsidor
E-handel
SEO
Google Ads
Google Business
AI-tjänster
Sociala medier
Bannerannonsering
PR och pressmeddelanden
Leadgenerering
Grafisk design
Hosting och domäner
Digital marknadsföring
Vi söker dig som
Har ett stort driv och gillar att arbeta mot mål
Tycker om att skapa nya kontakter
Är ansvarstagande och engagerad
Har god kommunikationsförmåga
Trivs med telefonen som arbetsverktyg
Behärskar svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav. Vi lägger större vikt vid din inställning än ditt CV.
Vi erbjuder
Provisionsbaserad ersättning utan lönetak
Introduktion och löpande coachning
Färdiga tjänster med stor efterfrågan
Flexibla arbetstider
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Ett engagerat team med höga ambitioner
Vi arbetar med företag inom bland annat
Bygg
Restaurang
Bil
Fastighet
Juridik
Skönhet
Hälsa
Industri
Handel
IT
Hotell
E-handel
Därför Marketplace Sverige AB
Vi bygger digitala lösningar som hjälper företag att växa. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i takt med företaget och vara med på en spännande tillväxtresa där dina resultat gör skillnad.
Om du söker en roll där engagemang, affärer och utveckling står i fokus vill vi gärna höra från dig.
Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketplace Sverige AB
(org.nr 559052-0705), https://marketplace.se
175 43 JÄRFÄLLA Arbetsplats
MarketPlace Sverige AB Jobbnummer
9994726