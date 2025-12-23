Företagssäljare / Account Manager till Boo Energi
Jobandtalent Sweden AB / Säljarjobb / Nacka Visa alla säljarjobb i Nacka
2025-12-23
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Nacka
, Karlskoga
, Karlstad
, Lindesberg
, Örebro
eller i hela Sverige
OM FÖRETAGET
Boo Energi är ett medlemsägt energibolag med över 100 års historia och stark lokal förankring i Saltsjö-Boo, Nacka. Verksamheten omfattar elnät i delar av Nacka och Värmdö, elhandel samt moderna och hållbara energitjänster såsom solceller, batterilagring och laddlösningar. Ambitionen är att göra det enkelt för kunderna att fatta energismarta och framtidssäkra val.
Hos Boo Energi blir du inte en i mängden. Här möter du ett lokalt energibolag med ett stort hjärta, korta beslutsvägar och nära samarbete. Kulturen skapar goda förutsättningar för en roll med stor frihet under ansvar och möjligheten att arbeta med en samhällsviktig produkt inom ett välrenommerat och tryggt varumärke.
OM ROLLEN
Boo Energi söker nu en driven företagssäljare som vill vara med och utveckla och växa affären mot mindre företag i närområdet. Här handlar försäljning inte om att "kränga", utan om att bygga långsiktigt förtroende. I rollen blir du Boo Energis ansikte utåt och möter allt från caféägare och hantverkare till lokala butiker, bostadsrättsföreningar och mindre industrier.
Arbetet är varierande och består av såväl mötesbokning som personliga möten med både befintliga och nya kunder. Du får en central roll i att hjälpa lokala företagare att sänka sina energikostnader och fatta hållbara, långsiktiga energibeslut.
Tjänsten innebär ett proaktivt ansvar för att bearbeta, rekrytera och utveckla långsiktiga relationer med mindre företagskunder (SME) i närområdet. Målet är att stärka Boo Energis position som det självklara, lokala valet för elhandel och energilösningar genom personlig närvaro, hög tillgänglighet och rådgivande försäljning.
Tjänsten erbjuder fast lön i kombination med en provisionsmodell som belönar goda resultat.
Placeringsort: Saltsjö-Boo, Nacka
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Prospektering: Identifiera, kontakta och bearbeta potentiella företagskunder i Nacka och Värmdö.
Kundmöten: Genomföra fysiska och digitala möten med beslutsfattare på mindre företag - från den lokala bagaren till verkstadsägaren.
Offert & avtal: Ta fram, presentera och följa upp offerter för elavtal samt förhandla villkor.
Merförsäljning: Identifiera behov av och möjligheter till relevanta tilläggstjänster, exempelvis laddboxar eller solcellslösningar.
Administration: Säkerställa korrekt dokumentation i CRM-systemet samt följa upp avtalsförfall och kunddialoger.
Nätverkande: Representera Boo Energi vid lokala företagarfrukostar, nätverksträffar och andra relevanta evenemang.
OM DIG
Vi söker dig som är driven, energisk och har ett genuint intresse för försäljning. Du trivs med att arbeta självständigt och ta eget ansvar i en roll som erbjuder stor frihet. Du har den mognad och trygghet som krävs för att kunna möta och föra professionella dialoger med allt från lokala restaurangägare och verkstadsföretag till styrelser i bostadsrättsföreningar. Som person får du energi av att träffa människor, du är orädd i första kontakten och samtidigt lyhörd och ödmjuk inför kundens behov.
Säljerfarenhet: Du har arbetat med B2B-försäljning tidigare, gärna mot mindre företag, och är van att styra din egen tid och budget.
Lokal förankring: Det är ett stort plus om du har lokalkännedom men det är inget krav.
Relationsbyggande personlighet: Du är förtroendeingivande, lyhörd och långsiktig. Du förstår att en nöjd kund är den bästa reklamen.
Vi värdesätter dig som person och tror att rätt inställning och personliga egenskaper gör stor skillnad.
ANSÖKAN
Låter det spännande? Då vill vi veta mer om dig! Välkommen med din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med denna rekrytering och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
I denna rekryteringsprocess samarbetar Boo Energi med Job&Talent.
Kontakt: Rekryterande chef, Matilde Ahlsten 073- 775 76 55
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6964524-1764283". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Saltmätargatan 9 (visa karta
)
113 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9662985