Företagssäljare - Snittlön 85.000 kr / mån
Missions AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Missions AB i Stockholm
, Uppsala
, Enköping
, Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Din chans att excellerar inom företagsförsäljning - för ett ledande företag inom telekom!
På uppdrag av ett välrenommerat företag inom telekombranschen, letar vi på Missions efter erfarna B2B-säljare till deras team i centrala Stockholm. Detta är din möjlighet att arbeta med en av de starkaste aktörerna på marknaden och ta din karriär till nya höjder.
Som företagsförsäljare kommer du att:
Bygga och upprätthålla starka kundrelationer
Identifiera nya affärsmöjligheter och utveckla strategier för att driva tillväxt
Arbeta nära teamet för att säkerställa kundnöjdhet och skapa skräddarsydda lösningar
Vi är på jakt efter en självgående person med stark inre drivkraft. Erfarenhet av försäljning är ett krav, och det är extra meriterande om du tidigare har arbetat med abonnemangsförsäljning.
Som anställd får du..
Attraktiv provisionsmodell
Stora utvecklingsmöjligheter inom bolaget
Kontinuerliga företagskonferenser
Kontor i Stockholms innerstad - Komplett med gym och sociala ytor för att koppla av och ladda om
Omfattning: Heltidstjänst
Arbetstider: Måndag - Fredag kl 08.00 - 17.00
Startdatum: Vi rekryterar löpande
REKRYTERINGSPROCESS
Vår rekryteringsprocess är till största delen digital. Du kommer därför få sms med viktig information när du går vidare i rekryteringsprocessen hos oss. Vi ber dig därför ha koll på mobilen i samband med ansökan.
Vid övriga frågor mejla till info@missions.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-4639208-1794710". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Missions AB
(org.nr 559411-4307), https://www.jobb.missions.se
Hangövägen 29 (visa karta
)
115 41 STOCKHOLM Arbetsplats
missions Jobbnummer
9690205