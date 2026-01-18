Företagssäljare - Snittlön 85.000 kr / mån

Missions AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-18


Din chans att excellerar inom företagsförsäljning - för ett ledande företag inom telekom!
På uppdrag av ett välrenommerat företag inom telekombranschen, letar vi på Missions efter erfarna B2B-säljare till deras team i centrala Stockholm. Detta är din möjlighet att arbeta med en av de starkaste aktörerna på marknaden och ta din karriär till nya höjder.

Som företagsförsäljare kommer du att:

Bygga och upprätthålla starka kundrelationer

Identifiera nya affärsmöjligheter och utveckla strategier för att driva tillväxt

Arbeta nära teamet för att säkerställa kundnöjdhet och skapa skräddarsydda lösningar

Vi är på jakt efter en självgående person med stark inre drivkraft. Erfarenhet av försäljning är ett krav, och det är extra meriterande om du tidigare har arbetat med abonnemangsförsäljning.
Som anställd får du..

Attraktiv provisionsmodell

Stora utvecklingsmöjligheter inom bolaget

Kontinuerliga företagskonferenser

Kontor i Stockholms innerstad - Komplett med gym och sociala ytor för att koppla av och ladda om

Omfattning: Heltidstjänst
Arbetstider: Måndag - Fredag kl 08.00 - 17.00
Startdatum: Vi rekryterar löpande
REKRYTERINGSPROCESS
Vår rekryteringsprocess är till största delen digital. Du kommer därför få sms med viktig information när du går vidare i rekryteringsprocessen hos oss. Vi ber dig därför ha koll på mobilen i samband med ansökan.
Vid övriga frågor mejla till info@missions.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-4639208-1794710".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Missions AB (org.nr 559411-4307), https://www.jobb.missions.se
Hangövägen 29 (visa karta)
115 41  STOCKHOLM

Arbetsplats
missions

Jobbnummer
9690205

