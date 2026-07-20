Företagssäljare - Snittlön 50.000 kr/ månaden
Missions AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-20
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Vi letar nu efter fler säljare till ett projekt med Telenor! Försäljningen gäller enbart mot företagskunder. Det här är din chans att arbeta med en av de ledande företagen i branschen och verkligen lyfta din karriär.
Som företagssäljare kommer du att:
Bygga och underhålla starka relationer med företagskunder.
Hitta nya möjligheter för affärer och utveckla planer för att växa.
Samarbeta med ditt team för att se till att kunderna är nöjda och få fram anpassade lösningar.
Vi letar efter dig som är självständig och målinriktad. Det är krav att du ska ha tidigare erfarenhet av försäljning, och det är en stor fördel om du tidigare har arbetat med försäljning av abonnemang.
Som anställd får du..
Garantilön
Attraktiv provisionsmodell
Stora utvecklingsmöjligheter inom bolaget
Kontinuerliga företagskonferenser
Kontor i Stockholms innerstad - Komplett med gym och sociala ytor för att koppla av och ladda om
Omfattning: Heltidstjänst
Arbetstider: Måndag – Fredag kl 08.00 – 17.00
Startdatum: Vi rekryterar löpande
Kontor: Gärdet
REKRYTERINGSPROCESS
Vår rekryteringsprocess är till största delen digital. Du kommer därför få sms med viktig information när du går vidare i rekryteringsprocessen hos oss. Vi ber dig därför ha koll på mobilen i samband med ansökan.
Vid övriga frågor mejla till info@missions.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5764222-2108747". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Missions AB
(org.nr 559411-4307), https://www.jobb.missions.se
Sveavägen 66 (visa karta
)
111 34 STOCKHOLM Arbetsplats
missions Jobbnummer
10007801