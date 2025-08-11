Företagssäljare - 30.000 - 50.000 kr/månaden

Missions AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-08-11


Ta nästa steg i din försäljningskarriär med ett toppnamn inom telekom!
Vi på Missions söker nu erfarna säljare till en välkänd aktör i Stockholm inom telekombranschen. Det här är din chans att arbeta med en av de ledande företagen i branschen och verkligen lyfta din karriär.
Som säljare hos oss kommer du att:
Bygga och underhålla starka relationer med företagskunder.
Hitta nya möjligheter för affärer och utveckla planer för att växa.
Samarbeta med ditt team för att se till att kunderna är nöjda och få fram anpassade lösningar.

Vi letar efter dig som är självständig och målinriktad. Det är viktigt att du har erfarenhet av försäljning, och det är en stor fördel om du tidigare har jobbat med försäljning av abonnemang.
Som anställd får du..
Attraktiv provisionsmodell
Stora utvecklingsmöjligheter inom bolaget
Kontinuerliga företagskonferenser
Kontor i Stockholms innerstad - Komplett med gym och sociala ytor för att koppla av och ladda om

Omfattning: Heltidstjänst
Arbetstider: Måndag - Fredag kl 08.00 - 17.00
Startdatum: Vi rekryterar löpande

REKRYTERINGSPROCESS
Vår rekryteringsprocess är till största delen digital. Du kommer därför få sms med viktig information när du går vidare i rekryteringsprocessen hos oss. Vi ber dig därför ha koll på mobilen i samband med ansökan.
Vid övriga frågor mejla till info@missions.se

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Missions AB (org.nr 559411-4307), http://www.missions.se

Arbetsplats
missions

Kontakt
Maria Bodin
info@missions.se

Jobbnummer
9452472

