Företagsrådgivare Westra Wermlands Sparbank Charlottenberg
2025-12-11
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter som Företagsrådgivare ingår:
• - Utveckla befintliga kundrelationer där du möter våra kunder fysiskt på kontoret, via teams, över telefon eller via våra digitala kanaler.
• - Boka, förbereda och genomföra rådgivningsmöten.
• - Hjälpa kunder efter deras behov, planera och tillsammans hitta potential för nya affärsmöjligheter.
• - Administrera i system som enligt regelverk krävs för en säker affär.
Om dig
Det är viktigt att du är en person som får kunderna att känna sig sedda och omhändertagna. Du är kommunikativ, strukturerad, flexibel, drivs av att nå uppsatta mål och göra bra affärer. Du motiveras av kundmöten och strävar efter att kunna ge den bästa servicen. Arbetet ställer krav på att du har god analytisk förmåga och är duktig på att kommunicera i såväl tal som skrift. Det är också viktigt att du som person är öppen för nya arbetssätt, då vi löpande anpassar oss till efterfrågan av både fysiska och digitala möten.
Du ska vara social och på ett förtroendeingivande sätt kunna bemöta våra kunder och se deras behov genom alla våra kontaktytor. Du tycker om att se laget framför jaget då det är viktigt att vi ställer upp för varandra. I tillägg gillar du att göra varierande arbetsuppgifter förutom de ovannämnda såsom att bistå i kundtjänst eller delta i bankens olika marknadsaktiviteter.
För att lyckas i rollen behöver du ha relevant utbildning, gärna inom ekonomi eller motsvarande. Du har arbetat minst några år på en arbetsplats med kundrelationer och med att ge service.
Vi erbjuder dig:
Att genom vår sparbank kunna göra nytta i det lokala föreningslivet via sponsring och viktiga samhällsengagemang bl.a. inom skola, idrott- och kulturföreningsliv.
Utbildningar på arbetstid.
Utvecklingsmöjligheter i en bank med många olika roller och ansvarsuppgifter.
Tillgång till bankens generösa förmåner för anställda.
Fakta om tjänsterna
Heltid, tillsvidaretjänst med provtjänstgöring.
Tillsättning efter överenskommelse.
Som Företagsrådgivare tillhör du avdelningen Företag och rapporterar till Christer Olsson.
Placeringsort Charlottenberg
Välkommen med din ansökan Välkommen att söka tjänsten via länken. Bifoga ditt CV och ett brev om varför du ser att tjänsten skulle passa dig.
Då vi går igenom ansökningar löpande hoppas vi höra ifrån dig så snart som möjligt men senast den 11 januari 2026.
Fråga gärna om tjänsterna: Christer Olsson, christer.olsson@wwsparbank.se
Christer Olsson, christer.olsson@wwsparbank.se. Mona Beckman, HR-partner, 070-795 00 20. Facklig representant, Jessica Danielsson, jessica.danielsson@wwsparbank.se
