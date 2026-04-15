Företagsrådgivare till Dalslands Sparbank i Färgelanda
2026-04-15
Som företagsrådgivare hos oss får du en central roll där du arbetar nära lokala företagare i olika branscher och storlekar. Du blir en viktig partner i deras utveckling - från analys av affärsmodeller och ekonomi till att ta fram lösningar som skapar långsiktig tillväxt.
Du ansvarar för att:
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Analysera kunders verksamhet och ekonomiska situation
Erbjuda rådgivning och lösningar anpassade efter kundens behov
Arbeta proaktivt genom kundbesök och nätverkande
Utveckla nya affärer och attrahera nya kunder
Du arbetar självständigt med stort eget ansvar, samtidigt som du är en del av ett engagerat team där internt samarbete och kunskapsutbyte är en självklarhet i bankens alla affärer. Du rapporterar till företagsmarknadschefen och har nära dialog med kollegor inom banken.
Vem är du?
Vi söker dig som drivs av att skapa affärer och bygga starka relationer. Du har ett genuint intresse för företagande och trivs i en roll där du får kombinera analys med kundkontakt.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta med företag och företagare
Trivs i kundmöten och är skicklig på att bygga förtroende
Är affärsdriven, initiativtagande och arbetar proaktivt
Har god analytisk förmåga och kan se helheten i kundens affär
Kommunicerar väl på svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet från bank och företagsaffären.
Som person är du engagerad, prestigelös och en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du tar ansvar för dina relationer och drivs av att skapa värde - både för kunden och för banken.
Om oss
Dalslands Sparbank är en fristående sparbank med stark lokal förankring. Vi finns i Mellerud, Bengtsfors, Åmål, Färgelanda och Ed och arbetar långsiktigt för att skapa värde för våra kunder, våra medarbetare och vårt lokalsamhälle.
Hos oss fattas besluten nära kunden - och varje medarbetare har möjlighet att påverka. Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en roll där du gör skillnad.
Vi erbjuder:
En central roll med stort ansvar och påverkansmöjlighet
Korta beslutsvägar och närhet till både kunder och ledning
Möjlighet att utvecklas genom utbildning och nya utmaningar
Ett starkt lokalt engagemang där ditt arbete bidrar till samhället
En arbetsplats med god sammanhållning och hög trivsel
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid, 100 %
Tillträde: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Placering: Färgelanda
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Ansök via dalsbank.se/ledigajobb

Publiceringsdatum: 2026-04-15

Kontakt
Emma-Karolina Bohm, HR, 0530-440 32,
Thomas Stambro, facklig representant Finansförbundet, 0531-712 95.
Information om Dalslands Sparbanks hantering av personuppgifter finns på dalsbank.se/gdpr
