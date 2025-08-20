Företagsrådgivare | Telenor | Karlskrona
2025-08-20
Vill du vara med i en expansiv förändringsresa med stora utvecklingsmöjligheter? Nu har du chansen att bli en del av teamet på Telenor i rollen som Företagsrådgivare. Välkommen med din ansökan till oss på Experis!
Att jobba som Företagsrådgivare på Telenors Retail support
Du arbetar under kontorstid i rymliga och ljusa lokaler på Telenors moderna och välkomnande kontor i Karlskrona. Som Företagsrådgivare blir du en del av ett engagerat team som dagligen stöttar Telenors butikspersonal och återförsäljare via telefon och digitala kanaler.
Din uppgift är att bygga starka relationer med Telenors olika säljkanaler, sätta dig in i kundens verksamhet och erbjuda professionell säljsupport. Ambitionen är att leverera service i toppklass och att överträffa kundens förväntningar - både vad gäller kvalitet och effektivitet i ärendehanteringen.
Vem söker vi?
Till rollen som Företagsrådgivare söker vi framför allt dig som är en kommunikativ och ambitiös person som älskar att arbeta med människor och uppskattar att få ta eget ansvar. För att trivas i rollen krävs det att du har ett genuint intresse för service och att leverera en fantastisk support tillsammans med ditt team. Du behöver vara resultatorienterad samt ha lätt att sätta dig in i arbetssätt och rutiner. Det är ett stort plus om du har erfarenhet av att arbeta inom service för att komma in i rollen så snabbt som möjligt. Telenor är i startgropen en spännande förändringsresa där vi nu söker dig som vill komma in i en fas med stor möjlighet till inflytande!
I övrigt krävs det att du:
* har goda kunskaper i både svenska och engelska
* har en gymnasieexamen
* 1 års arbetslivserfarenhet
Det är även meriterande för tjänsten om du:
* har viss branscherfarenhet
* har haft yrken med mycket kundkontakt
Det här är ett konsultuppdrag som varar tillsvidare. Du kommer att vara anställd av Experis men arbeta hos Telenor. Tjänsten är på heltid.
Om Experis
Experis är ett ledande, globalt konsultbolag inom IT/Tech med över 600 konsulter på uppdrag i Sverige och 22 000 konsulter runt om i världen. Via Experis får du tillgång till en stor variation av spännande uppdrag hos våra intressanta kunder inom både privat och offentlig sektor.
På Experis får du en personlig konsultchef och kontinuerlig kompetensutveckling så att du kan hålla dig ajour med ny teknik. Experis, som är en del av ManpowerGroup, har ett långsiktigt hållbarhetsarbete (Working to change the world - ESG strategy) med målsättningen att bidra till att lösa kompetensbristen av bland annat IT-resurser.
Vi på Experis är ett värderingsstyrt bolag, och allt vi gör genomsyras av våra värderingar People, Knowledge och Innovation.
People | Vi inkluderar och välkomnar alla oavsett roll, funktion eller ansvar. Vi värderar kompetens och har förtroende för att individen tar eget ansvar och levererar inom ramen för sin rollbeskrivning. Vi är prestigelösa och vårt arbetsklimat bygger på öppenhet och trygghet.
Knowledge | Vi har ett "growth mindset" och håller oss relevanta på marknaden genom att ständigt förflytta och höja vår egen kompetens, våra konsulters samt våra lösningar/erbjudanden.
Innovation | Vi vågar testa nytt och misslyckas. Det kräver mod. Vi har ett utifrån och in-fokus och arbetar hela tiden med värdeskapande aktiviteter för våra målgrupper.
Vad kan vi erbjuda dig?
På Experis är vi stolta över våra konsulter och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi har höga förväntningar på dig, men i gengäld erbjuder vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Förutom möjligheten att utveckla dina kunskaper ute på spännande uppdrag erbjuds du provanställning enligt kollektivavtal, marknadsmässig månadslön, reglerad semester och semestersättning, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkring, samt många andra förmåner - precis som det alltid ska vara.
Ansökan
Låter detta intressant? Sök jobbet redan idag, urval sker löpande! Vi tar inte emot ansökningar via mail, men om du har frågor är du välkommen att kontakta Vilma Andersson på vilma.andersson@se.experis.com
