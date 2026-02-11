Företagsrådgivare på en kundnära sparbank
2026-02-11
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Virserums Sparbank i Hultsfred
Fler och fler önskar bli kund i vår bank.
Därför söker vi nu en företagsrådgivare som kommer att ingå i ett team tillsammans med våra två erfarna företagsrådgivare.
Har du ett äkta intresse för affärer? Har du en egen drivkraft att skapa, behålla och utveckla en långsiktig relation till kundens nöjdhet?
Känner du att du passar väl in i vår beskrivning och är redo att hantera det som krävs i rollen - då kan du vara den vi söker. Kanske arbetar du redan som företagsrådgivare, eller har siktet inställt på att axla rollen. Det viktiga är en genuin vilja att sätta kunden i centrum, och förmågan att skapa affärer och långsiktiga samarbeten.
Jobbet innebär att du:
är proaktiv och leder kvalificerade kundmöten på kontor eller hos kund, via telefon eller i videomöte
utvecklar affärer med både befintliga och nya kunder
arbetar med finansieringsfrågor, analyser och uppföljning av företagsengagemang
håller dig uppdaterad om omvärlden, marknadsutveckling och övriga förhållanden som kan påverka kundernas affär
är bankens ansikte utåt mot våra företagskunder och ansvarar för en egen kundportfölj
innehar (eller kommer att erhålla hos oss) Swedsec-licens för rådgivare och bolån
Om dig:
Du ser en välkomnande, personlig kundkontakt som en naturlig ingång för affären.
Du trivs med att följa upp ett kundärende från ax till limpa, och förbli kundens vardagliga, trygga kontakt som kan dennes affär.
Du är social, utåtriktad och har lätt för att skapa förtroende hos kunder och kollegor. Dina kunder känner att du håller vad du lovar, och är snabb att återkoppla.
Du är resultatfokuserad och tvekar inte att "hugga i" där det behövs inom arbetslaget.
Du arbetar strukturerat och navigerar rätt inom regelverk, ordning och reda.
För att lyckas behöver du ha goda kunskaper inom företagsekonomi.
Meriterande
Högskoleutbildning inom ekonomi
Lämplig teoretisk bakgrund samt erfarenhet från bank och finans
Swedsec-licens för rådgivare och bolån
Som medarbetare hos oss får du
delaktighet och insyn i bankens alla delar
jobba med ett motiverat, jordnära arbetslag som arbetar nära och för varandra, för kundens bästa
korta beslutsvägar
Tillgång till vårt nätverk med landets 55 Sparbanker och Swedbank.
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta VD Gunnel Olsson Örbäck, 0495-311 15, gunnel.olsson-orback@virserumssparbank.se
Facklig kontaktperson för Finansförbundet: Helena Ljungberg, 0495-311 09, helena.ljungberg@virserumssparbank.se
Välkommen med din ansökan senast fredagen den 6 mars 2026. Skicka din ansökan tillsammans med CV till: gunnel.olsson-orback@virserumssparbank.se
Virserums Sparbank verkar lokalt i södra delen av Hultsfreds kommun samt till viss del i de nära angränsande kommunerna, Uppvidinge och Vetlanda. Bankens marknad kan beskrivas som en bygd med många skog- och lantbruksföretag, mycket småföretagande och en välmående privatmarknad.
Virserums Sparbank har ett kontor i Virserum. Vi är totalt 11 st medarbetare fördelat på 9 st medarbetare i direkt kundarbete och 2 st medarbetare inom ekonomifunktionen. Därtill samarbetar vi med andra sparbanker kring gemensamma resurser inom riskkontrollfunktion, compliancefunktion mm.
Total affärsvolym uppgår till cirka 4,3 miljarder kronor och vi är därmed bland de minsta bankerna i Sverige men med en mycket stark lokal marknadsposition. Banken är bland de bäst kapitaliserade bankerna i Sverige och har i kundnöjdhetsmätning under flera år varit bland de banker med högst kundnöjdhet. Så ansöker du
