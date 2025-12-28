Företagsrådgivare med intresse för nya kunder
2025-12-28
Drivs du av att nå resultat och har ett stort intresse för tjänstepensioner? Förstår du hur företagare tänker när de försäkrar allt de bryr sig om och vill göra det där lilla extra för dina kunder? Då har du chans att bli en del av oss! Vi söker driven medarbetare till Stockholm. Välkommen att vara med på vår spännande resa där du gör skillnad för dig själv och fyra miljoner kunder!
Det här gör du som Företagsrådgivare nykund på Folksam
I den här rollen har du fokus främst på prospektering och nykundsbearbetning. En viktig del av jobbet är att själv kontakta nya företagskunder och boka möten med dem. Du arbetar främst med uppsökande försäljning och du träffar kunderna både i fysiska och digitala kundmöten. Du anpassar rådgivningen efter vad varje kunds specifika behov och situation. Vidare hanterar du och följer upp kunder på egen hand samt sköter allt administrativt innan och efter dina möten. Du förväntas att aktivt utveckla ditt nätverk för att även på så sätt bidra till affärer.
Företagsrådgivare nykund är tänkt som en instegstjänst där du förväntas att arbeta i några år och bygga din kundstock för att sedan ta nästa steg som företagsrådgivare. Du har en introduktionstid på sex månader där vi erbjuder livcertifiering, gedigen utbildning samt möjlighet till medlyssning och sambesök för att motsvara IDD-kraven. Om du lyckas väl i din roll så är möjligheterna goda för nästa steg i karriärstrappan som är företagsrådgivare.
Som ny på jobbet har du ett bra stöd från dedikerade och kunniga chefer och kollegor inom rådgivning. Med stöd från varumärken och erbjudanden inom Folksamgruppen skapas goda förutsättningar för din utveckling och framgång.
Hos oss får du ett utvecklande arbete där du samarbetar med kollegor och ingår i ett team med erfarna rådgivare. Vi möts ofta digitalt över ortsgränserna samt träffar varandra i det dagliga på kontoret.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har minst två års erfarenhet av försäljning med goda resultat. Du har goda kunskaper inom företagsekonomi och känner till försäkringsbranchen. Meriterande är att du har en god telefonvana. Du har även avslutade gymnasiestudier.
Du är tydlig i din kommunikation och lyssnar och anpassar dig utifrån kundens behov. Eftersom du har egna kundkontakter genom hela rådgivningsprocessen ser vi att du är självgående. För att lyckas i jobbet som rådgivare är du bra på att bygga goda relationer och trivs att arbeta både enskilt och i grupp. Dessutom vill vi att du har en god analytisk förmåga för att lösa olika problem. Vidare är du resultatorienterad vilket innebär att du sätter upp mål och jobbar strukturerat för att nå dem.
Här kan du göra skillnad
Välkommen till Folksam - här driver du viktiga frågor framåt. Från de avgörande detaljerna till de stora perspektiven, med fokus på att förenkla våra kunders vardag. Det gör att du bidrar till något större, oavsett roll. Här finns det många roliga, utvecklande jobb och du har goda chanser till en spännande karriär.
Vi tror på ett hållbart arbetsliv och jobbar aktivt med inkludering och mångfald. Våra moderna kontor bjuder in till samarbete och lärande, här får vi saker att hända! Du har flexibiliteten att kunna varva arbete på kontoret med att jobba hemifrån, utifrån verksamhetens behov.
Läs mer och se filmer om livet hos oss på folksam.se/jobb-och-karriar.
Så söker du jobbet
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag, men senast 18 januari. Urval till intervju görs löpande under ansökningstiden. Vid första urval kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta gruppchef Tomas Lundin 070-831 69 87/thomas.lundin@folksam.se
. Det här jobbet omfattas av lagen om försäkringsdistribution. Innan anställning kommer vi därför att göra bakgrundskontroller. Här kan du läsa mer om vad kontrollerna innehåller.
Fackliga representanter: Forena Pernilla Eriksson 070-831 57 29, Handels Mikael A Carlsson 070-831 51 32 och Akademikerföreningen Susanna Järnek 070-831 69 46.
Kundägda Folksamgruppen erbjuder sedan 1908 försäkringar och sparande som ger trygghet i livets alla skeden. Vi gör det enklare för våra fyra miljoner kunder att känna sig trygga i en hållbar värld genom rätt försäkringar, rätt sparande och rätt hjälp när något händer. Ersättning
