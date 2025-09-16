Företagsrådgivare Faktura till Telia
2025-09-16
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
Har du känsla för service och vill bidra till nöjda kunder? Vill du ingå i ett härligt gäng och utvecklas i en kundnära och administrativ roll? Vi söker nu nya medarbetare till fakturaavdelningen på Telia Företag i Norrköping!Publiceringsdatum2025-09-16Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på 6 månader med goda möjligheter till förlängning. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura. Detta ger både dig och Telia en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete
Uppdragstiden blir en ömsesidig testperiod där du som konsult har samma trygghet som en anställd. Ett konsultuppdrag ett bra sätt att testa olika uppdrag, knyta kontakter och bygga upp ett konkurrenskraftigt CV.
Om företaget
Telia Company är ett kommunikationsföretag inom IT- och telekom. De hjälper företag och privatpersoner att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Sverige har en bredbandsinfrastruktur i världsklass med väl utbyggda fibernät och just nu moderniserar Telia hela mobilnätet med förstärkt 4G och 5G. Med cirka 21 000 medarbetare i sju länder, varav 4 700 kollegor i Sverige, erbjuder Telia den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera för ett mer digitalt och hållbart samhälle.
Digitaliseringen har kopplat samman människor och låter oss prata, lyssna, titta, läsa och tycka, nästan var i världen vi än befinner oss. Nationer, företag och individer möts över gränser och kontinenter, dygnet runt och året om. Telia Company tillhandahåller grunderna i det digitala samhället som är avgörande för att skapa en bättre framtid. Välkommen till Telia, bättre nät, bättre upplevelser!
Arbetsuppgifter
Som företagsrådgivare inom faktura ansvarar du för den första kontakten med Telias företagskunder. Du tar emot inkommande samtal och supporterar kunder på telefon inom området fakturafrågor. Frågorna varierar i omfattning och komplexitet och du arbetar för att hitta bra lösningar som bidrar till nöjda kunder. Du erbjuds en gedigen introduktion och har kontinuerlig dialog med din närmaste chef för att utvecklas. Du tillhör en grupp med bred kompetens. Vissa av dina teamkollegor har samma roll som du och några av kollegorna sitter med angränsande arbetsuppgifter med djupare kunskap. Tillsammans arbetar ni för att hitta bra lösningar för att säkerställa nöjda kunder.
Hos Telia finns det goda möjligheter och du uppmuntras till att utveckla din kompetens inom olika områden.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad och godkänd gymnasieutbildning
Minst 1 års arbetslivserfarenhet, gärna inom service
Du talar och skriver obehindrat på svenska och du har goda kunskaper i engelska
God datorvana
Meriterande:
Arbetat med kundservice
Arbetat med fakturarelaterade ärenden
Eftergymnasial utbildning, med fördel inom ekonomi
I rollen som företagsrådgivare är du serviceinriktad och drivs av att hjälpa kunder samt leverera lösningar. Då kunderna kan ha komplexa ärenden är det därför viktigt att du besitter en lösningsorienterad mentalitet där du inte drar dig för att nätverka bland kollegor för att hitta lösningen du söker. Du har förmåga att sätta kunden i fokus, vara uppmärksam och är tillmötesgående i ditt bemötande. Rollen kräver att du tar egna initiativ och trivs i en social roll med ett varierat arbetstempo, varpå du är flexibel i ditt arbetssätt.
Övrig information
Start: Slutet av oktober Plats: Norrköping Arbetstider: Kontorstider Lön: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid
Övrigt: I denna process begär vi ut utdrag ur belastningsregister och genomför en kreditupplysning innan anställning.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig till vår support: info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
