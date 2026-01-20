Företagsrådgivare: Bygg upp Regionalbankens Norrköpingsaffär!
Academic Work Sweden AB / Bankjobb / Norrköping Visa alla bankjobb i Norrköping
2026-01-20
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Katrineholm
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du bygga upp en kundportfölj från noll med lokal beslutskraft i ryggen? Vi letar nu efter dig som inte bara är en skicklig Företagsrådgivare, utan också en sann entreprenör. Vår kund etablerar sig i Norrköping och ger dig nycklarna till en helt ny marknad. Om du drivs av aktiv prospektering, gillar den analytiska utmaningen och vill ha friheten att forma din egen affär, då är detta din möjlighet. Bli deras första lokala kraft och definiera bankens framtid i Norrköping!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en lokal bank med ett starkt fotfäste i sin primära region där de idag har en marknadsandel på närmare 50%. Som en fristående bank fattas alla viktiga beslut lokalt, utan av våra kunders och vårt lokalsamhälles bästa. Med en stabil grund och en större bank i ryggen är de den finansiellt trygg partner för sina kunder. Nu tar de ett strategiskt och spännande steg genom att etablera sig i Norrköping, en helt ny marknad för de, med målet att växa utanför deras primära område
I denna nyckelroll som Företagsrådgivare får du ett unikt uppdrag: att etablera banken som en trovärdig och lokal bank i Norrköping. Med centrala Norrköping som din bas på kontorshubben DoSpace får du det fulla ansvaret för att prospektera och bygga upp en helt ny kundportfölj inom företagssegmentet. Det är en omstart där din kombination av analytisk förmåga och prospekteringsdriv kommer vara avgörande. Du blir bankens ansikte utåt i Norrköping och får möjlighet att direkt påverka bankens expansion och långsiktiga framgångar.
Du erbjuds:
• Chansen att vara med från start och bygga upp en ny affärsregion, med möjlighet att forma arbetssätt och bidra till den långsiktiga tillväxten.
• Du arbetar i en liten, snabbfotad organisation där du har korta beslutsvägar och lokal beslutsrätt.
• Du blir en del av en bank med en kultur som präglas av samarbete, öppenhet och trygghet, där alla känner alla och jobbar mot samma mål.
• Du får ett nära stöd av din företagschef och en företagsrådgivningskollega som regelbundet kommer vara på plats i Norrköping.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Som företagsrådgivare kommer du att vara nyckelpersonen i att bygga upp och utveckla nya affärsrelationer med företagskunder i Norrköping. Arbetet innefattar allt från prospektering och kundmöten till analys, kreditberedning och aktiv kundvård. Du kommer att vara både säljare och analytiker, med ett stort fokus på att skapa hållbara affärer.
• Bygga upp och utveckla en egen kundportfölj genom strukturerad prospektering.
• Genomföra kundmöten, behovsanalys och presentera relevanta finansieringslösningar.
• Driva affärsprocesser, inklusive kreditberedning och offertframtagning.
• Säkerställa hög kvalitet i kundrelationer och aktivt arbeta med kundnöjdhet.
• Samverka med interna funktioner för att leverera helhetslösningar till företagskunder.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, finans eller motsvarande område.
• Har erfarenhet av företagsrådgivning, B2B-försäljning eller annan kommersiell roll, helst inom bank eller finansiella tjänster.
• Har tidigare framgång i proaktiv prospektering och nykundsbearbetning.
• Har god förståelse för företagsfinansiering, kreditprocesser och riskbedömning, samt förmåga att göra kvalificerade ekonomiska bedömningar.
• Har en stark egen drivkraft och förmåga att arbeta självständigt och strukturerat i ett uppstartsläge.
• Är relationsskapande med hög kommunikativ förmåga.
• Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift, då det krävs i intern och extern dialog
• Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Ett befintligt nätverk inom företagssegmentet i Norrköping.
• Erfarenhet av att driva upp ett nytt marknadsområde eller affärssegment.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en fristående sparbank med lokalt beslutsfattande och inga aktieägare som kräver utdelning. De är en trygg och stark aktör på sin primära marknad och expanderar nu för att växa på nya marknader. Banken präglas av en familjär kultur där samarbete och gemensamma mål värderas högt, med stöd från Swedbanks system och större affärer. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116835". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9693241