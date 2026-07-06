Företagsläkare till företagshälsa Region Gävleborg
Region Gävleborg / Läkarjobb / Hudiksvall Visa alla läkarjobb i Hudiksvall
2026-07-06
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Hudiksvall-, Bollnäs-, Gävle-, Ockelbo-, Sandviken-, Ovanåker-, Söderhamn-, Hofors och Nordanstigs kommuner har tillsammans med Region Gävleborg bildat en gemensam företagshälsa. Vi servar därigenom drygt 30 000 anställda i länet. Organisatoriskt finns vi i Region Gävleborg. Vi är idag 45 medarbetare med placeringar i Bollnäs, Hudiksvall, Sandviken och Gävle. Företagshälsa Region Gävleborg har fokus på utveckling och att ligga i framkant inom arbetsmiljöområdet. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: https://www.regiongavleborg.se/foretagshalsan-gavleborg
Vi söker nu en specialistutbildad läkare på heltid eller deltidstjänstgöring med placering i Hudiksvall eller Bollnäs.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Du som är läkare med specialisering inom arbetsmedicin eller annan patientnära specialitet har nu möjlighet att söka en ny och spännande tjänst hos oss på företagshälsan. Du kommer att arbeta i ett multiprofessionellt team där viktiga faktorer i vårt arbete är helhetssyn och ett konsultativt arbetssätt.
Arbetet är stimulerande med varierade insatser och arbetsuppgifter, från det rutinartade till det komplexa. I det preventiva och hälsofrämjande uppdraget ingår förutom utbildningsinsatser riktade till chefer, medarbetare och HR även stöd till chef och organisation vid framtagande av rutiner och riktlinjer. Det kan till exempel handla om rutiner kring arbetslivsinriktad rehabilitering samt att vara ett konsultativt stöd till chef/HR och medarbetare vid rehabiliteringsfrågor. Arbetet utförs i team bestående av psykolog/beteendevetare, företagssköterska, ergonom/fysioterapeut och arbetsmiljöingenjör. Vi har ett nära samarbete med arbets- och miljömedicin, liksom med andra medicinska specialiteter.
Som företagsläkare hos oss kommer du arbeta med
• att stödja våra kunder i det systematiska arbetsmiljöarbetet
• uppdrag på individ-, grupp- och organisationsnivå ur ett hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande perspektiv
• medicinska kontroller
• kartläggning av samband mellan ohälsa och arbete
• arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser
• förebyggande arbete som lagstadgade medicinska kontroller och andra hälsofrämjande insatser.
Placeringsorten är Bollnäs eller Hudiksvall utifrån överenskommelse, men tjänstgöring förekommer vid företagshälsans olika enheter vilket också innebär en del resor i tjänsten.
Hos oss får du
• arbeta i en positiv arbetsmiljö tillsammans med andra arbetsmiljökonsulter
• möjlighet till specialistutbildning i arbetsmedicin som ett led i din kompetensutveckling
• arbeta i en stimulerande framtidsbransch
• regelbundna arbetstider.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och vi lägger stor vikt vid att du kan arbeta självständigt såväl som i grupp. Vi förutsätter att du har ett stort engagemang för att arbeta med arbetsmiljöfrågor utifrån ett konsultativt förhållningssätt. Du ser vikten av att dela med dig och utbyta kunskap i olika forum både internt och externt. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
I rollen som företagsläkare ska du
• vara legitimerad läkare med en specialistutbildning inom relevant område
• ha goda kunskaper i svenska språket motsvarande lägst nivå C1 enligt europarådets nivåskala, godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt resultat på kurs i Svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 högskolepoäng.
Meriterande är tilläggsspecialitet inom företagshälsovård/arbetsmedicin eller specialist i arbets- och miljömedicin, allmänmedicin, rehabiliteringsmedicin, internmedicin eller psykiatri.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Medarbetarna i företagshälsovårdsnämndförvaltningen är specialister på arbetsmiljö och rehabilitering. Vi delar med oss av kunskap om sambandet mellan arbetsmiljö, produktivitet och hälsa för att tillsammans med våra verksamheter skapa arbetsplatser där vi utvecklas, trivs och mår bra.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1861". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Företagshälsa Region Gävleborg Kontakt
Ulrica Cavallin, förvaltningschef ulrica.cavallin@regiongavleborg.se 072-528 20 33 Jobbnummer
9992998