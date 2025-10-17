Företagsläkare/ST-läkare arbetsmedicin till Försvarshälsan
Försvarsmakten / Läkarjobb / Karlskrona Visa alla läkarjobb i Karlskrona
2025-10-17
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Lessebo
eller i hela Sverige
Är du intresserad av att bidra med dina kompetenser i en samhällsviktig myndighet med hög arbetstrivsel och goda förmåner? Nu kan du söka tjänsten som Företagsläkare-Marinläkare hos oss. Ser du Försvarsmakten som en spännande arbetsgivare arbetsgivare om kan bidra till dina tidigare yrkeserfarenheter med ytterligare kompetensbredd? Läs vidare och ansök!
Om enheten
Försvarshälsan är en inbyggd företagshälsovård med Försvarsmakten som uppdragsgivare och finns på samtliga garnisonsorter i landet. Försvarshälsan skiljer sig från vanligt förekommande företagshälsovård genom att här bedrivs, förutom företagshälsovård, även hälso- och sjukvård för elever och värnpliktiga samt sjukvårdsberedskap vid militära övningar och insatser. Försvarshälsan är en del av krigsorganisationen. På Försvarshälsan Karlskrona arbetar du i ett tvärprofessionellt team där de olika professionernas kompetenser bidrar. Teamet består av fysioterapeuter/ergonomer, psykologer, företagssjuksköterskor, sjuksköterskor, företagsläkare, ST-läkare, arbetsmiljöingenjör och medicinsk sekreterare som stödjer en komplex organisation, på individ- grupp- och organisationsnivå.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Försvarsmaktens specifika hälsoundersökningar
• Lagstadgade medicinska kontroller
• Mottagningsarbete med vård, diagnostik, behandling och vårddokumentation
• Tjänstbarhetsbedömningar
• Rehabiliteringsarbete
KRAVPubliceringsdatum2025-10-17Kvalifikationer
• Legitimerad läkare med specialistläkarutbildning allmänmedicin eller annan lämplig specialist
• Körkort BDina personliga egenskaper
Du är intresserad av arbetsmiljöarbete och förebyggade hälso- och sjukvård. Du har egen drivkraft, är kundorienterad och trivs med att arbeta tillsammans med övriga yrkeskategorier med syfte att stödja arbetsgivaren i det hälsofrämjande arbetet. Du är självgående i ditt arbetssätt men ser en god samverkan, både internt och med våra kunder, som en självklarhet. Flexibilitet och god samarbetsförmåga är en förutsättning för tjänsten liksom god fysik. Du är initiativrik, har god pedagogisk förmåga och ser det som en naturlig del av arbetet att utveckla både dig själv och vår verksamhet. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Företagsläkarutbildning/specialist i arbetsmedicin
• Erfarenhet av komplexa organisationer och/eller tidigare arbete/erfarennhet av företagshälsovård
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Karlskrona.
Befattningen är civil.
Tillträde: 2026-03-01 eller enligt överenskommelse.
Tjänsteresor förekommer inom ramen för arbetsuppgifterna.
Upplysningar om befattningen
Mikael Holmström.
Bart Wagner.
Ovanstående nås via växeln 010-82 85 000.
Information om rekryteringsprocessen
Hanna Stjernlöf nås via växeln 010-82 85 000.
Fackliga företrädare
Officersförbundet, Johnas Mård.
Försvarsförbundet, Jimmy Svensson.
SACO, Mikael Olsson.
Samtliga ovanstående nås via växeln: 010-82 85 000.
SEKO, Jan-Anders Nilsson nås via växeln: 0457-471 000.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-07. Din ansökan bör innehålla CV, svar på angivna urvalsfrågor och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9561072