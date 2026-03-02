Företagsläkare / Specialist Arbetsmedicin
Specialistläkare Örebro & Karlskoga
Kanske är du företagsläkare alternativt har en specialist inom arbetsmedicin och vill komma till en arbetsplats där all din kompetens får nyttjas i varierande medicinska kontroller, rehabilitering och medicinska bedömningar. Eller, så har du annan lämplig specialistkompetens och är nyfiken på företagshälsovård?Om du känner igen dig i något av ovan så kan detta vara en tjänst för dig!
Om tjänsten:Som företagsläkare på Feelgood får du träffa medarbetare från företag i många olika branscher och yrkesområden. I ditt dagliga arbete är du ett stöd till företagsledning, enskilda chefer, personalavdelningar och anställda i frågor som rör hälsa, medicin, arbete och rehabilitering. Ditt fokus är medarbetaren i relation till sitt arbete och att tillsammans med arbetsgivaren och teamet på Feelgood verka för en hälsofrämjande arbetsmiljö. I din roll som företagsläkare är förmågan att se sambandet mellan arbete, hälsa, livssituation och prestation en viktig aspekt som värderas högt. Vi ser också att du har ett affärsmässigt och konsultativt förhållningssätt samt är relationsskapande och kan bibehålla goda kundrelationer. Som företagsläkare hos oss är det viktigt att du är en god lagspelare och trivs med att arbeta i ett nära tvärfunktionellt samarbete med dina övriga kollegor på enheten; Case Manager (rehab-samordnare), psykologer, fysioterapeuter/ergonomer, företagssköterskor samt arbetsmiljöingenjörer.
Arbetsuppgifter företagsläkare:
• Hälsofrämjande insatser kopplat till arbetslivet.
• Arbetslivsinriktad rehabilitering i ett nära tvärfunktionellt samarbete tillsammans med övriga kollegor och externa parter.
• Lagstadgade medicinska kontroller i arbetslivet.
• Medicinska bedömningar och arbetsförmågebedömningar.
Omfattning:
- Tillsvidareanställning 100 % eller enligt överenskommelse.
- Anställningen innebär tjänstgöring på båda våra enheter i Örebro och Karlskoga.
- Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
- Urval och intervjuer sker löpande.
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistutbildning inom arbetsmedicin.
Vi lägger dock stor vikt vid personlig lämplighet och välkomnar därför även sökande med annan specialistkompetens inom relevant område (t.ex. allmänmedicin, ortopedi, internmedicin, psykiatri) där vi är öppna för dialog kring kompetensutveckling och vidareutbildning gällande medicinska kontroller och ST Arbetsmedicin. Kanske arbetar du som distriktsläkare och vill få möjlighet att få jobba med uppföljande besök och helheten inom rehabilitering och sjukskrivningsärenden.
För att lyckas i rollen är du beslutsam, ansvarstagande och strukturerad. Hos oss arbetar du dagtid, vardagar med stora möjligheter att påverka din arbetstid. Vi har goda förutsättningar för att skapa en god och trivsam arbetsmiljö med väl tilltagna besökstider för varje individ. Feelgood arbetar brett med digital leverans, videobesök ingår i dina dagliga arbetsuppgifter. Goda IT kunskaper är därför en förutsättning för att du ska lyckas med ditt arbete hos oss. Du hanterar svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Om Du har driv, mod och nyfikenhet på att lära dig nya saker och utvecklas tillsammans med oss är vi rätt arbetsgivare för dig!
B-körkort och tillgång till egen bil krävs för tjänsten.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid men tjänstgöringsgrad kan diskuteras, vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enl. ö.k.
Har du frågor kontakta konsultchef Kim Truedsson, kim.truedsson@feelgood.se
Vi undanber oss kontakt med annonserings- och rekryteringsföretag.
Välkommen med din ansökan!
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Vi hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering.
Vi har idag drygt 1 000 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 155 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 1,2 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. Ersättning
