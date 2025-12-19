Företagskoordinator
2025-12-19
Om arbetsplatsen
Vill du vara med och utveckla Göteborg genom att skapa goda relationer med stadens företag och samtidigt bidra till en organisation som är tydlig, effektiv och präglad av god service? Då kan en roll som företagskoordinator i någon av Göteborgs Stads stadsutvecklande förvaltningar vara rätt för dig.
Hos oss får du möjlighet att arbeta nära näringslivet och vara en del av stadens gemensamma arbete för ett bättre företagsklimat. Göteborgs Stads stadsutvecklingsarbete präglas av samverkan, transparens och ett helhetsperspektiv där vi tillsammans utvecklar och förvaltar både den samtida och den framtida staden. Vi har en viktig roll i att skapa en nära, robust och sammanhållen stad för göteborgarnas och företagens bästa.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Vi söker en företagskoordinator vardera till stadsbyggnadsförvaltningen,
exploateringsförvaltningen och stadsmiljöförvaltningen. Som företagskoordinator blir du en viktig del i Göteborgs Stads arbete med att stärka dialogen och servicen gentemot stadens näringsliv. Tillsammans med kollegor arbetar du för att öka kundnöjdheten kring vår service och våra tjänster och bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande i Göteborg. Här kan du läsa mer om varje förvaltnings verksamheter: https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/stadsbyggnadsforvaltningen/verksamheter-inom-stadsbyggnadsforvaltningen, https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/exploateringsforvaltningen/verksamheter-inom-exploateringsforvaltningen
och https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/stadsmiljoforvaltningen/verksamheter-inom-stadsmiljoforvaltningen
En viktig del i arbetet är att lyssna in och förstå företagens behov och utifrån detta erbjuda vägledning så att det blir enkelt för våra företagskunder att ha kontakt med staden i olika ärenden. Eftersom rollen är ny på våra tre förvaltningar kommer du också att få vara med och utveckla rollen över tid.
I rollen kommer du bland annat att:
- bidra till att göra det lätt att göra rätt och förenkla vardagen för företagare
- arbeta strategiskt och operativt med utveckling av service, kvalitet och processer
- etablera och vårda relationer med företag som har kontakt med våra verksamheter
- samordna dialoger och forum för företagssamverkan
- samarbeta med förvaltningar och bolag inom staden
- identifiera utvecklingsområden och initiera förbättringsarbete
- planera och följa upp åtgärder och utvecklingsinsatser
- hämta in, sammanställa, analysera och presentera kundundersökningar
Du kommer att ha en bred samverkansyta inom och mellan förvaltningarna och arbeta nära kollegor som redan i dag hanterar kund- och näringslivsfrågor.
Varje koordinator får sin placering på en av de tre stadsutvecklande förvaltningarna och kommer att få en gemensam introduktion som omfattar såväl den egna verksamheten som övriga berörda verksamheter. De tre koordinatorerna kommer att arbeta som ett team och kommer på så sätt kunna stötta varandra och representera hela den stadsutvecklande verksamheten.
De personer som går vidare i rekryteringen kommer sen erbjudas tjänst i någon av våra tre förvaltningar, baserat på erfarenhet och kompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- högskoleutbildning som arbetsgivaren anses vara relevant för tjänsten
- flerårig erfarenhet av servicearbete och relationsbyggande kopplat till små och medelstora företag
- vana att ha kontakt med kunder, leverantörer eller samarbetspartners
- grundläggande kunskaper i ekonomi och villkor för företagande
- god kunskap om och erfarenhet av offentlig verksamhet
- erfarenhet av stadsutveckling, samhällsbyggnadsfrågor och/eller fastighetsfrågor
Det är meriterande om du har:
- kunskap om kvalitetsledning eller verksamhetsutveckling
I rollen som företagskoordinator arbetar du med att skapa värde tillsammans med andra genom goda relationer. Du möter människor på ett lyhört sätt och bidrar genom samarbete till att vårda relationer och förenkla vardagen för Göteborgs företagare. Rollen innebär ett eget ansvar inom utsedd förvaltning, där du självständigt och lösningsorienterat driver arbetet framåt med stöd av kollegor och samarbetspartners. Du arbetar strukturerat med att hämta in, analysera, sammanställa och presentera information på ett tydligt och tillgängligt sätt.
Du är trygg i sociala sammanhang och trivs med ett varierat arbete där dagarna ser olika ut. Rollen innebär en hel del kontakt med både företag och stadens olika aktörer så du behöver trivas i möten med människor.
Du har mycket god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig både i tal och skrift, på både svenska och engelska. Övrig information
Intervjuer planeras att genomföras i första hand fysiskt under veckorna 6 och 7.
Förlagd arbetstid är måndag till fredag främst kontorstid men för att ta hänsyn till företags verklighet och behov kan kvällsmöten även förekomma.
Då annonseringstiden ligger över jul och nyår är både arbetsgivarens och fackligas kontaktpersoner lediga röda dagar. Vid frågor kring tjänsten kan svar förväntas efter 7 januari.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
