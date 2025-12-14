Företagskoordinator - näringsliv och utbildning
2025-12-14
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Vi söker företagskoordinatorer till vår utbildningsverksamhet.
Vi söker företagskoordinatorer till vår utbildningsverksamhet. Rollen innebär att arbeta med kontakter mellan utbildningsanordnare och näringsliv i samband med ansökningar och genomförande av yrkeshögskoleutbildningar.
Arbetet innebär främst att kontakta företag via telefon och digitala möten för att genomföra intervjuer, samla in underlag och bygga långsiktiga samarbeten kopplade till utbildning och kompetensförsörjning.
Om arbetsuppgifterna
Du kommer huvudsakligen att arbeta med att kontakta företag och genomföra strukturerade intervjuer kring kompetensbehov. Underlagen används i ansökningar om yrkeshögskoleutbildningar till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att
• kontakta företag via telefon och digitala möten (Teams)
• genomföra intervjuer med företag kring kompetens- och rekryteringsbehov
• ta fram och samla in avsiktsförklaringar till YH-ansökningar
• dokumentera intervjuer och sammanställa underlag enligt givna mallar
• bygga och upprätthålla långsiktiga relationer med företag
• samordna studiebesök, gästföreläsningar och LIA-platser
• fungera som kontaktperson gentemot företag under utbildningarnas genomförande
• arbeta strukturerat med uppföljning och deadlines kopplade till ansökningar
Om arbetsgivaren
Vi bedriver utbildningsverksamhet inom yrkeshögskola och kompetensutveckling i nära samverkan med näringslivet. Vårt arbete utgår från företagens kompetensbehov och syftar till att skapa långsiktiga och hållbara lösningar för kompetensförsörjning.Publiceringsdatum2025-12-14Kvalifikationer
Vi söker dig som
• har god kommunikativ förmåga och trivs med externa kontakter
• är bekväm med att arbeta via telefon och digitala möten
• har god förmåga att lyssna, ställa frågor och dokumentera information
• är strukturerad, noggrann och van att arbeta mot deadlines
• kan arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter
• har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Erfarenhet från näringsliv, utbildning, kundkontakt, administration, projektkoordinering eller liknande arbete är meriterande.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid.
Placering: Växjö.
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
