Företagsförsäljning för Telenor!

Innovative Sales TM AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-12-17


Vill du jobba med företagsförsäljning hos ett av Sveriges starkaste varumärken inom telekom? Innovative söker nu erfarna säljare till vårt B2B-team där du får arbeta med Telenor och en bred portfölj av mobila tjänster mot företagskunder.
Rollen: Du kontaktar både nya och befintliga företagskunder, kartlägger deras behov och skräddarsyr lösningar från vår breda produktportfölj. Rollen erbjuder både individuell prestation och samarbete inom ett erfaret och framgångsrikt team.
Varför jobba hos oss?

Hög garantilön + generösa provisioner och bonusar (Snittlön 60.000 kr)

Välutbildade coacher och ledare med flera års erfarenhet inom sälj och ledarskap

Interna och externa utbildningar för din utveckling

Möjlighet att växa inom företaget till mer komplexa B2B-roller

Centrala, moderna lokaler på Gärdet, Stockholm

Företagskonferenser, tävlingar och sociala aktiviteter

Vi söker dig som:

Har minst 3 månaders erfarenhet inom försäljning

Vill ta nästa steg i karriären

Brinner för att skapa resultat och långsiktiga kundrelationer

Talar och skriver flytande svenska

Arbetstider: Måndag-fredag, 08:30-17:30 (fredagar 08:30-16:30)
Plats: Gärdet, Stockholm
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Emma Andersson, Head of Recruitment, via e-post på Emma.a@innovativesales.se
Kort om oss

Vi består idag av 200+ glada medarbetare

Specialiserade inom fält-, event- och telefonförsäljning

https://www.innovativesales.se/ https://www.instagram.com/innovativesales/?hl=sv https://www.tiktok.com/@innovativesales

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Innovative Sales TM AB (org.nr 559267-8311), https://www.innovativesales.se/

Arbetsplats
Innovative Sales

Kontakt
Rekrytering
hr@innovativesales.se

Jobbnummer
9650922

