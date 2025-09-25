Företagsförsäljning för Telenor - Snittlön 60.000kr
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Södertälje
, Nynäshamn
, Norrtälje
, Uppsala
Är du redo att ta nästa steg i din säljbana? Innovative söker nu fler drivna säljare till vår B2B-avdelning där du arbetar med företagsförsäljning för Telenor. Här får du möjlighet att sälja en bred portfölj av mobila tjänster och utveckla din kompetens inom företagsförsäljning.
Vad vi erbjuder:
Hög garantilön + generösa provisioner och bonusar (Snittlön 60.000 kr)
Daglig coachning från erfarna ledare och coacher med flera års erfarenhet inom försäljning
Interna och externa utbildningar för kontinuerlig utveckling
Möjlighet att växa internt - ta nästa steg mot mer komplexa roller
Moderna, centrala lokaler på Gärdet, Stockholm
Företagskonferenser, teamaktiviteter och events
Din roll: Som B2B-säljare kontaktar du företagskunder, identifierar deras behov och erbjuder skräddarsydda lösningar från vår breda produktportfölj. Du arbetar nära ditt team för att maximera både individuella och gemensamma resultat.
Vi söker dig som:
Har minst 3 månaders erfarenhet inom försäljning
Vill utvecklas och ta nästa steg i karriären
Är målmedveten, drivs av resultat och vill tjäna pengar utan tak
Talar och skriver flytande svenska
Plats: Gärdet, Stockholm
Arbetstider: Måndag-fredag, 08:30-17:30 (fredagar 08:30-16:30)
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Emma Andersson, Head of Recruitment, via e-post på Emma.a@innovativesales.se
Kort om oss
Vi består idag av 200+ glada medarbetare
Samarbeten med Telia, Telenor och Halebop
Specialiserade inom fält-, event- och telefonförsäljning https://www.innovativesales.se/ https://www.instagram.com/innovativesales/?hl=sv https://www.tiktok.com/@innovativesales Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Innovative Sales TM AB
(org.nr 559267-8311), https://www.innovativesales.se/ Arbetsplats
Innovative Sales Kontakt
Emma Andersson emma.a@innovativesales.se Jobbnummer
9526049