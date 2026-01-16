Företagsförsäljning - snittlön 60.000!
Innovative Sales TM AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-16
Är du redo att ta nästa steg i din säljkarriär och vill arbeta med ett av Sveriges största varumärken? Nu söker vi nya säljare för ett spännande projekt där du kommer att arbeta med företagsförsäljning inom telekom, för Telenor.
Vad vi erbjuder:
Hög garantilön + generösa provisioner
Bonusar och belöningar för uppnådda mål
Företagskonferenser och events
Interna och externa utbildningar för att utveckla din kompetens
Moderna lokaler - centralt beläget kontor på Gärdet, Stockholm
Stora möjligheter att växa inom företaget och bygga en långsiktig karriär
Daglig coachning och stöd från erfarna och medvetna ledare
Vad vi söker:
Du har tidigare erfarenhet av försäljning via telefon
Du brinner för försäljning och vill tjäna pengar utan tak
Du har flytande svenska i både tal och skrift
Du är målmedveten och motiveras av att sätta och nå höga mål
Arbetsbeskrivning: Som säljare för Telenor får du chansen att arbeta med ett av de största och mest välkända varumärkena inom telekom. Du kommer att vara ansvarig för att förstå kundens behov och skräddarsy de bästa lösningarna för dem. Du kommer att arbeta i nära samarbete med vårt säljteam, där alla delar samma drivkraft och mål om att nå framgång tillsammans. Här handlar det om att kombinera individuell prestation med lagarbete för att maximera både personliga och gemensamma resultat.
Arbetstider: Måndag-fredag, 8:30-17:30 (8:30-16:30 på fredagar) Omfattning: Endast heltidstjänst
Vid frågor kontakta: Emma Andersson, Emma.a@innovativesales.se
Vid frågor kontakta: Emma Andersson, Emma.a@innovativesales.se

Är du redo att starta igång din karriär? Skicka in din ansökan så bokar vi in en intervju!https://www.innovativesales.se/https://www.instagram.com/innovativesales/?hl=sv
