Företagsäljare för brandskydd

Vi är en av Sveriges största distributörer av brandsäkerhet till företag. Med lång erfarenhet och ett brett sortiment av brandskydd kan vi med våra duktiga konsultationer hjälpa våra kunder till en tryggare arbetsmiljö.
Vi söker nu säljare till vår företagsavdelning.
Som företagssäljare arbetar du med att besöka företag för att se över och komplettera företagens brandskydd. Du kommer att besöka både stora och små företag med varierande lokaler. Du kommer kunna erbjuda alla typer av brandskydd med marknaden bästa kvalité.
Dina möten är förbokade av våra kund bokare, du kommer även till viss del besöka dina befintliga kunder.
Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete där varje dag är olik den andra. Du kommer arbeta med en produkt som är spännande och rolig att sälja. Vi erbjuder en fast lön på 25 000 samt provision på det du säljer. Arbetstider 8-17 mån-fre.
Du behöver inte ha arbetat med försäljning sedan tidigare, men det är meriterande.
B körkort är inget måste.
Vill du sälja en produkt du kan stå för, och som gör nytta för köparen?
Vill du belönas för din prestation när du gör ett bra jobb?
Vill du ha ett jobb där du utvecklas och där du känner att är uppskattad?
